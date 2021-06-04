Общество

Пензенцы погладили животных на экопросветительском фестивале

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Сам того не зная, бананоед стал одним из живых экспонатов выставки, работающей в рамках эколого-просветительского фестиваля «Зеленая волна - за зеленую губернию». Проводят его в канун Всемирного дня защиты окружающей среды. В регионе - более 4 000 волонтеров и неравнодушных активистов.

«Экология в нашем крае в хороших, надежных руках, потому что они пристально следят за всем, что делается», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Ежегодно мы объявляем региональную премию «Зеленая волна». Нам подают уже реализованные на территории Пензенской области проекты как раз отряды, волонтеры. В итоге потом мы награждаем победителей специальными призами», - сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Ученицы школы № 59 Пензы, одни из участников фестиваля, проводят опыты - исследуют воду на наличие различных элементов. В образовательном учреждении есть все для лабораторных работ. Чемодан с приборами и тест-системами девочки продемонстрировали своим сверстникам.

Одной из самых востребованных площадок стал живой уголок, где можно было не только посмотреть, но и погладить шиншилл и кошек.

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Собак бродячих когда уберут с улиц города? Нужна смерть детей от озверевших псов?

Гость||

Экология в нашем крае в хороших, надежных руках»- смешно читать после вырубки по всему городу деревьев и регулярной гибели растительности на площади Ленина!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Экология в нашем крае в хороших, надежных руках, потому что они пристально следят за всем, что делается»
Памятник Курдовой матери - тоже олицетворение высшего проявления божественного замысла в палисаднике у попов. Приткнулись бы уже эти бездари со своими лозунгами, которые им положено произносить по-работе, как кукушкам из часов.

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