Пензенцы погладили животных на экопросветительском фестивале

04.06.2021 | 19:53

Сам того не зная, бананоед стал одним из живых экспонатов выставки, работающей в рамках эколого-просветительского фестиваля «Зеленая волна - за зеленую губернию». Проводят его в канун Всемирного дня защиты окружающей среды. В регионе - более 4 000 волонтеров и неравнодушных активистов.

«Экология в нашем крае в хороших, надежных руках, потому что они пристально следят за всем, что делается», - рассказала врио министра культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

«Ежегодно мы объявляем региональную премию «Зеленая волна». Нам подают уже реализованные на территории Пензенской области проекты как раз отряды, волонтеры. В итоге потом мы награждаем победителей специальными призами», - сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Ученицы школы № 59 Пензы, одни из участников фестиваля, проводят опыты - исследуют воду на наличие различных элементов. В образовательном учреждении есть все для лабораторных работ. Чемодан с приборами и тест-системами девочки продемонстрировали своим сверстникам.

Одной из самых востребованных площадок стал живой уголок, где можно было не только посмотреть, но и погладить шиншилл и кошек.