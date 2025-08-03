4 августа воздух в Пензенской области разогреется до +32 градусов

03.08.2025 | 15:45

В понедельник, 4 августа, пензенцев ждет очередной жаркий день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +16...+21 градусов, днем воздух разогреется до +27...+32.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью до 13 метров в секунду.

Ожидается кратковременный дождь, местами гроза. Из-за этого в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности, означающий потенциальную угрозу.

4 августа в народном календаре Мария Ягодница. Предки верили, что утренний туман предвещает череду сухих и солнечных дней, а гром - дождливую, но теплую осень.