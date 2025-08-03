В областной ГАИ назвали основные причины ДТП с пешеходами

03.08.2025 | 14:39

В Пензенской области увеличилось количество ДТП с пешеходами. За полгода случилось 175 аварий, в которых пострадал 161 человек, а погибли 18.

Особенно много происшествий зафиксировано в Пензе, Кузнецке, Городищенском, Бессоновском и Сердобском районах, сообщили в областной ГАИ.

33 ДТП случилось по вине самих пешеходов (10 погибли, 23 получили травмы).

Основные причины аварий - пересечение дороги в неположенном месте, неожиданное появление на проезжей части, движение по ней без необходимости, игнорирование светофоров.

«В Пензенской области наблюдается рост всех трех показателей аварийности с указанной категорией участников дорожного движения: количества ДТП на 12%, погибших на 125% и раненых на 1%», - отметили в ГАИ.

25 июля на улице Беляева в Пензе насмерть сбили пешехода. 3 июля на дороге в Пензенском районе, рядом с Леонидовкой, под колесами автомобиля погиб 13-летний подросток. Школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте.