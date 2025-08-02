3 августа в Пензенской области будет жарко и безветренно

02.08.2025 | 14:00

3 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на воскресенье уличные термометры покажут +15...+20 градусов, днем воздух прогреется до +28...+33. Следующая ночь окажется еще более теплой - в пределах +16...+21.

На протяжении суток ветер будет неустойчивым и слабым.

Ранее синоптики предупредили, что жителей региона ждут дождливые выходные, так как область окажется под влиянием атмосферных фронтов. При этом температурный режим останется повышенным.

В старину подмечали: если 3 августа целый день идут грозовые дожди, быть граду; если туман стелется по низинам, быть теплу.