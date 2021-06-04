На остановке на улице Циолковского почти год нет павильона

04.06.2021 | 19:37

Не спрятаться от дождя на улице Циолковского. Пассажиры вынуждены стоять на открытой местности в ожидании маршрутных такси. Остановочный павильон ликвидировали почти год назад.

«Люди сходят, падают, потому что транспорт останавливается в разных местах. В том году еще ларек разобрали, а мусор не убрали», - рассказала жительница Пензы.

Удивительно, что снесли старый павильон в прошлом году, а не раньше. С 2016-го город избавляется от остановочных конструкций с торговыми точками. Ту, что на Циолковского, предприниматель покинул в 2019-м. Навес остался без присмотра.

Дошло до того, что на крыше скопился снег и регулярно сползал на головы пассажирам. Под тяжестью сугробов навес треснул, аварийную конструкцию снесли, после чего о существовании площадки словно забыли, хотя через точку проходит с десяток маршрутов. Обслуживающая организация мусор не убирала, снег счищала редко.

«На остановку тяжело подойти. Или же остановят и не пройдешь, или же не залезешь. Хорошо тем, у кого ножки молодые, а вот мы, с клюшкой, что сделаем?» - пожаловалась пенсионерка.

Как журналистам 11 канала удалось узнать в администрации города, с энергетиками пока согласуют перенос опор, планируется сделать заездной карман за счет бюджетных средств. Остановочная площадка будет стандартная, павильон - типовая «пустышка». Срок - ближайшие месяцы.