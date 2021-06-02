ООО «Центр Плюс» благоустраивает дворы пензенцев к лету

02.06.2021 | 11:06

Управляющая компания ООО «Центр Плюс» по обслуживанию жилого фонда активно приводит в порядок придомовые территории к лету. Во время городского месячника по благоустройству были проведены четыре санитарные пятницы и два субботника.

Так, убраны дворы и тротуары, вывезено более 250 кубометров бытового мусора и прошлогодней листвы, очищены пешеходные зоны и газоны, отремонтированы и покрашены малые архитектурные формы, установлены новые урны и лавочки.

Кроме того, силами ООО «Центр Плюс» завезен песок в песочницы (в общей сложности 80 кубометров), а также чернозем (100 кубометров) для клумб и палисадников.

Большое внимание уделяется спиливанию аварийных деревьев и сухих веток. Уже запланирован покос травы. В многоквартирном доме № 31 на улице Российской ремонтируют входные группы.

«Управляющая компания всегда поощряет активность жителей и всеми силами способствует этому. Для таких работ, как покраска элементов детской площадки, скамеек жителям выдаются необходимые материалы: краска, кисти, перчатки. Таким образом, улучшается не только внешнее состояние дворов, но и повышается уровень ответственности жильцов за сохранение этих положительных изменений», - отметила руководитель ООО «Центр Плюс» по ОЖФ Наталья Карасева.

Для создания уютного двора, как правило, требуется совсем немного, а именно заинтересованность и инициатива собственников. Дворы, которые могут похвастаться ухоженными палисадниками, яркими детскими площадками, - это итог совместной работы управляющей организации и неравнодушных жильцов, стремящихся облагородить свою придомовую территорию.

Такие общие усилия действительно дают заметные результаты, а заинтересованность жителей позволяет не только сохранить их на протяжении долгого времени, но и приумножить.

В управлении ООО «Центр Плюс» по ОЖФ находится 88 многоквартирных домов, их общая площадь 324 031,30 кв. м. Управляющая организация расположена по адресу: г. Пенза, ул. Кижеватова, 19, тел. 98-01-00.