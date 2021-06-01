Общество

В мэрии Кузнецка объяснили перенос срока «праздника чистой воды»

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В администрации Кузнецка выразили надежду на то, что запуск новой станции обезжелезивания состоится не в середине июля, как было заявлено ранее, а в конце июня. Это связано с набранными темпами строительства.

К возведению станции приступили в 2020 году, на это направили более 65 млн рублей. Планировалось, что чистая вода станет поступать в дома кузнечан в начале 2021-го. Однако сроки сдачи перенесли на более поздний срок.

«В тестовом режиме станция должна была заработать в мае 2021 года. Во всяком случае, так сообщали официальные источники. Однако специалисты понимали, что подобное вряд ли возможно. Потому что если какие-то работы можно было проводить зимой, то обустройство фундамента под оборудование - только после полного оттаивания грунта. Ждать этого пришлось бы довольно долго, потому что настоящее тепло пришло к нам только в середине мая. Чтобы ускорить процесс оттаивания, рабочим пришлось частично прогревать землю с помощью специального оборудования», - объяснили в пресс-службе мэрии.

Сейчас субподрядная организация завершила монтаж фундамента. Далее специалисты приступят к монтажу оборудования. Кроме того, предстоит завершить подвод коммуникаций.

Производительность станции составит 10 тысяч кубометров воды в сутки - столько же, сколько на таком же объекте Южного водозабора. Завершение строительства позволит обеспечить качественной водопроводной водой около 33 тысяч кузнечан, проживающих в 214 многоквартирных и 3 500 частных домах, расположенных в центре и восточной части Кузнецка.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

обустройство фундамента под оборудование - только после полного оттаивания грунта. Ждать этого пришлось бы довольно долго, потому что настоящее тепло пришло к нам только в середине мая.
В середине мая уж тридцатник был. У них в Кузнецке что, вечная мерзлота?

Гость||

Может возглавишь работы, а то без твоих советов никак.

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