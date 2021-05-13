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Общество

В Кузнецке назвали новый срок сдачи станции обезжелезивания

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В Кузнецке сроки сдачи в эксплуатацию станции обезжелезивания вновь сдвинулись. В среду, 12 мая, на оперативном совещании в администрации города обсудили возведение объекта и назвали новую дату: середина июля.

В данный момент на строящуюся станцию поставляют оборудование.

В апреле стало известно, что возведение объекта, который расположен на 8-м водозаборе, идет более низкими темпами, чем указано в графике. Ход работ брал под свой контроль мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Строительство станции начали в 2020 году, на это направили более 65 млн рублей. Планировалось, что очищенный ресурс начнут подавать в дома кузнечан в начале 2021-го. Однако сроки сдачи объекта перенесли из-за особенностей финансирования: большую часть средств должны перевести в текущем году.

В тестовом режиме объект должен был заработать в апреле, а в мае чистую воду намеревались подавать во все жилые дома. Ее ждут 32 680 горожан.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость||

я лично не верю, что вода будет чистая время покажет.

Гость||

Поверь, полгорода уже с чистой водой от первой станции, мы даже варим из нее.

Гость||

зато мэр кузнецка любит порассуждать о ситуации в стране.

Гость||

А о ком ему рассуждать, о тебе что ли?

Гость||

Гость писал(a):

зато мэр кузнецка любит порассуждать о ситуации в стране.
Тут кстати про воду, а не про ситуацию в стране. Этот мэр, кстати, единственный, кто за 50 лет этой проблемы в городе ее почти решил. Остальные только разбазаривали заводские станции обезжелезывания, воровали на строительстве "станции обезжелезывания", да водоканал в банкротство вгоняли.

Имя: Гость
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