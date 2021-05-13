В Кузнецке назвали новый срок сдачи станции обезжелезивания

13.05.2021 | 10:49

В Кузнецке сроки сдачи в эксплуатацию станции обезжелезивания вновь сдвинулись. В среду, 12 мая, на оперативном совещании в администрации города обсудили возведение объекта и назвали новую дату: середина июля.

В данный момент на строящуюся станцию поставляют оборудование.

В апреле стало известно, что возведение объекта, который расположен на 8-м водозаборе, идет более низкими темпами, чем указано в графике. Ход работ брал под свой контроль мэр Кузнецка Сергей Златогорский.

Строительство станции начали в 2020 году, на это направили более 65 млн рублей. Планировалось, что очищенный ресурс начнут подавать в дома кузнечан в начале 2021-го. Однако сроки сдачи объекта перенесли из-за особенностей финансирования: большую часть средств должны перевести в текущем году.

В тестовом режиме объект должен был заработать в апреле, а в мае чистую воду намеревались подавать во все жилые дома. Ее ждут 32 680 горожан.