Николай Кузяков организовал для юных пензенцев праздник

01.06.2021 | 13:48

В избирательном округе № 14 прошли мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Их организовал общественник Николай Кузяков.

Юные пензенцы играли и веселились в микрорайонах Маньчжурия, Маяк, на территории школы № 26 и ФОКа «Маяк». Перед ними выступили артисты ТЮЗа, творческие коллективы и солисты детской школы искусств «Лира».

К гостям мероприятия обратился Николай Кузяков. Он поздравил всех с праздником.

«Впереди у мальчишек и девчонок лето - самое прекрасное время года. Все мы помним свои ощущения от предвкушения начала летних школьных каникул: солнце, радость свободы, ожидание настоящих приключений. Пусть каждый день будет для вас добрым и интересным», - пожелал общественник.

Ребята и взрослые получили удовольствие от праздника, хорошо отдохнули. Веселью не помешал даже начавшийся дождь.