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Общество

На мебельной фабрике в Кузнецке нашли нарушения

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В Кузнецке возбуждено административное дело о нарушениях трудового законодательства на мебельном производстве. Их выявили сотрудники местной прокуратуры.

«Установлено, что с 21 сотрудником мебельной фабрики «Квартет» (управляющими, плотниками, грузчиком, швеями, конструкторами-технологами и бухгалтером) трудовые договоры в письменной форме работодатель не заключал, несмотря на их фактический допуск к работе не позднее 5 апреля 2021 года», - уточнила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

От индивидуального предпринимателя потребовали устранить выявленные нарушения. Согласно КоАП РФ, уклонение от оформления трудового договора влечет наложение административного штрафа: на должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб.; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 5 до 10 тыс. руб.; на юридических лиц - от 50 до 100 тыс. руб.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила Светлана Артамонова.

Источник — фото pixabay.com
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