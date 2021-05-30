В Бессоновском районе приставы посетили нерадивых матерей

30.05.2021 | 19:50

Не просто судебным приставам достучаться до сердец алиментщиков, даже если они женские. В преддверии Дня защиты детей слуги закона решили посетить мам, которые задолжали своими ребятишкам огромные суммы.

Четверо малышей должницы, к которой пришли приставы, живут с ее бывшим супругом.

«Она не интересуется их судьбой. Ее интересует только то, что она много платит за газ, так как дети были здесь прописаны», - рассказала старший судебный пристав Бессоновского районного отдела УФССП России по Пензенской области Галина Сергацкова.

Давно не звучал детский смех и в другом доме, к тому же из-за пожара он практически непригоден для проживания. Двое несовершеннолетних находятся на воспитании у опекунов, а их мама неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за неуплату алиментов.

«Здесь нереально трудоустроиться. Работы нет. Вот сейчас мне дали 50 часов отработки. Мне нужно ездить в Грабово, средств у меня нет. А это нужно 50 рублей каждый день - туда и обратно», - пожаловалась должница Светлана.

«Еще одна семья, которую мы сегодня посетили, - это муж и жена, трое детей, совершенно не интересующие родителей, живущие в разных детских домах. У меня как у матери вообще нет слов.

Мы ходим, пытаемся взывать к ним, хоть как-то поставить их на путь исправления. Есть те матери и отцы, которые пытаются исправиться, исправляются», - поделилась пристав Галина Сергацкова.

На сегодняшний день у судебных приставов Бессоновского района находится 348 исполнительных производств о взыскании алиментов. 16% процентов решений по ним вынесено относительно женщин-должниц.