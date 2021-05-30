Сетевое издание|18+|Воскресенье|30 мая 2021|12:53
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Общество

Обнародована суточная статистика случаев коронавируса в регионе

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В воскресенье, 30 мая, количество случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 47 199. За сутки прибавился 71 пациент.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство инфицированных зарегистрировали в Пензе (23) и Кузнецком районе (16). В суточную статистику также вошли Заречный (5), Иссинский (5) район, а также Сосновоборский (4), Городищенский (3), Спасский, Мокшанский, Шемышейский (по 2).

По 1 заразившемуся выявили в Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Колышлейском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском и Тамалинском районах.

Всего за минувшую неделю, с 23 по 29 мая, в регионе зарегистрировали 511 случаев COVID-19. Выздоровели 382 человека, вирус унес жизни 33.

За предыдущую неделю, с 16 по 22 мая, прибавилось 444 заразившихся. Медики выписали 418 человек, погибли 32 жителя.

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Гость||

Нужно что-то делать!!!

Гость||

Нужно что-то делать!!!

——

Не обращать внимание на ОРВИ

Гость||

А как там проходит добровольная вакцинация почему не новостят?

Гость||

Хватит уже сравнивать ковид с ОРВИ! Изучите, а потом пишите всякие глупости. ОРВИ- сезонное заболевание! И проиекает совсе по-другому! И смертей от него такого количества нет!

Гость||

Не обращайте внимание, это дураки от рождения самоутверждаются! Сами-то они никчёмные, лодыри, да бездельники. А тут думают люди их заценят!

Гость||

12.20 Никак.Делали вакцину - сделана в феврале , на дворе июнь, а срок годности её до августа.Делайте выводы сами !

Гость||

Гость писал(a):

.Делайте выводы сами
Вывод. Вы дурочка?

Имя: Гость
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