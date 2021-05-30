Обнародована суточная статистика случаев коронавируса в регионе

30.05.2021 | 12:12

В воскресенье, 30 мая, количество случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области достигло 47 199. За сутки прибавился 71 пациент.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, большинство инфицированных зарегистрировали в Пензе (23) и Кузнецком районе (16). В суточную статистику также вошли Заречный (5), Иссинский (5) район, а также Сосновоборский (4), Городищенский (3), Спасский, Мокшанский, Шемышейский (по 2).

По 1 заразившемуся выявили в Бессоновском, Вадинском, Земетчинском, Колышлейском, Нижнеломовском, Никольском, Пензенском, Сердобском и Тамалинском районах.

Всего за минувшую неделю, с 23 по 29 мая, в регионе зарегистрировали 511 случаев COVID-19. Выздоровели 382 человека, вирус унес жизни 33.

За предыдущую неделю, с 16 по 22 мая, прибавилось 444 заразившихся. Медики выписали 418 человек, погибли 32 жителя.