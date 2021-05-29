Общество

Пензенцев просят поддержать 10-летнюю участницу конкурса МВД

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В УМВД России по Пензенской области подвели итоги регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».

В нем участвовали 36 детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет - юные жители Пензы и Заречного, а также Сердобского, Тамалинского, Неверкинского, Башмаковского, Лунинского, Городищенского и Бековского районов. Они представили на суд жюри свои работы - поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

Конкурсная комиссия, состоявшая из сотрудников УМВД и членов общественного совета при управлении, выбрала победителей.

Первое место заняла 10-летняя Диана Кузяхметова из села Неверкино, второе - 6-летняя Кира Самочкина из р. п. Земетчино, третье - 11-летняя жительница Пензы Дарья Вадюнина.

Работа Дианы Кузяхметовой участвует в заключительном этапе всероссийского конкурса. Проголосовать за нее можно на официальном сайте Общественного совета МВД России до 00:00 1 июня.

«Поддержите нашу конкурсантку, проголосуйте за ее работу!» - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального управления МВД.

Ежегодный всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» приурочен к Международному дню защиты детей. Он проводится с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о работе полиции.

Источник — фото ос.мвд.рф
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Гость||

Молодец!девочка ,я тебя поздравляю!

Гость||

Дядя Стёпа не был полицаем, не надо пытаться нам втереть такую туфту.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Полицейский Дядя Степа».
Вот так и происходит подмена понятий. Дядя Степа-милиционер! Он лицо за маской не прятал,и у него забрало не запотевало.

Гость||

Дядя Стёпа милиционер служил народу, а не власти олигархической. Полиция не народная! Но существует за бюджетные деньги за налоги которые платит народ.

Детей обманули!

Гость||

"– А кто такие эти полицейские? – спросила Селёдочка.

– Бандиты! – с раздражением сказал Колосок. – Честное слово, бандиты! По-настоящему, обязанность полицейских – защищать население от грабителей, в действительности же они защищают лишь богачей. А богачи-то и есть самые настоящие грабители. Только грабят они нас, прикрываясь законами, которые сами придумывают. А какая, скажите, разница, по закону меня ограбят или не по закону? Да мне всё равно!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».
а воровать - не хорошо. тем более - полиции. если уж полицейский - то дядя стив обломский. который по закону джунглей приезжает только на труп. горько всё это осознавать, но именно так обстоят дела

Гость||

Гость писал(а):

> penzainform.ru писал(a):

«Полицейский Дядя Степа».
Вот так

> и происходит подмена понятий. Дядя Степа-милиционер! Он лицо за маской не

> прятал,и у него забрало не запотевало.

И на мирных граждан он не набрасывался, не "винтил" их, протоколы задержаний не фальсифицировал.

Гость||

Кто не знает дядю Стёпу?

Дядя Стёпа всем знаком!

Знают все, что дядя Стёпа

Был когда-то моряком.

Что давно когда-то жил он

У заставы Ильича.

И что прозвище носил он:

Дядя Стёпа - "Каланча".

И сейчас средь великанов,

Тех, что знает вся страна,

Жив-здоров Степан Степанов

Бывший флотский старшина.

Он шагает по району

От двора и до двора,

И опять на нём погоны,

С пистолетом кобура.

Он с кокардой на фуражке,

Он в шинели под ремнём,

Герб страны блестит на пряжке

Отразилось солнце в нём!

Он идёт из отделенья,

И какой-то пионер

Рот раскрыл от изумленья:

"Вот так ми-ли-ци-о-нер!"

Дядю Стёпу уважают

Все, от взрослых до ребят.

Встретят - взглядом провожают

И с улыбкой говорят:

- Да-а! Людей такого роста

Встретить запросто не просто!

Да-а! Такому молодцу

Форма новая к лицу!

Гость||

Он идёт из отделенья,

И какой-то пионер

Рот раскрыл от изумленья:

"Вот так ми-ли-ци-о-нер!"

Про пионеров детям расскажите, пичкаете силовиками детей.

Д-р Шаффхаузен||

День защиты детей. Это про школу в Казани? Положительный образ полиции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В УМВД России по Пензенской области подвели итоги регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».
А ничего что Дядя Стёпа был и есть советским милиционером? И он служил народу, а не режиму.

Имя: Гость
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