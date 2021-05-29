Пензенцев просят поддержать 10-летнюю участницу конкурса МВД

29.05.2021 | 12:13

В УМВД России по Пензенской области подвели итоги регионального этапа детского творческого конкурса «Полицейский Дядя Степа».

В нем участвовали 36 детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет - юные жители Пензы и Заречного, а также Сердобского, Тамалинского, Неверкинского, Башмаковского, Лунинского, Городищенского и Бековского районов. Они представили на суд жюри свои работы - поделки и игрушки, выполненные в различных техниках.

Конкурсная комиссия, состоявшая из сотрудников УМВД и членов общественного совета при управлении, выбрала победителей.

Первое место заняла 10-летняя Диана Кузяхметова из села Неверкино, второе - 6-летняя Кира Самочкина из р. п. Земетчино, третье - 11-летняя жительница Пензы Дарья Вадюнина.

Работа Дианы Кузяхметовой участвует в заключительном этапе всероссийского конкурса. Проголосовать за нее можно на официальном сайте Общественного совета МВД России до 00:00 1 июня.

«Поддержите нашу конкурсантку, проголосуйте за ее работу!» - обратились к жителям Пензенской области в пресс-службе регионального управления МВД.

Ежегодный всероссийский конкурс «Полицейский Дядя Степа» приурочен к Международному дню защиты детей. Он проводится с целью повышения престижа службы в органах внутренних дел и формирования позитивного общественного мнения о работе полиции.