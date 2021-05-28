В областном оперштабе сообщили актуальные данные по коронавирусу

28.05.2021 | 13:25

По данным на пятницу, 28 мая, в Пензенской области выявили еще 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Чуть более половины новых инфицированных (38) живут в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, по 5 - в городе Заречном и Пензенском районе, по 3 - в Бессоновском и Шемышейском районах, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Мокшанском и Никольском, по 1 - Вадинском, Нижнеломовском и Пачелмском.

«Находится под наблюдением 5 312 человек, снято с него 132 628», - уточнили в оперштабе.

За сутки на на коронавирус обследовали 2 486 человек. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 73,10% населения региона.

Общее количество случаев заражения за все время достигло 47 054. 792 человека скончались от опасной инфекции, 44 388 выписались из больниц.