Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:48
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Общество

В областном оперштабе сообщили актуальные данные по коронавирусу

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По данным на пятницу, 28 мая, в Пензенской области выявили еще 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Чуть более половины новых инфицированных (38) живут в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, по 5 - в городе Заречном и Пензенском районе, по 3 - в Бессоновском и Шемышейском районах, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Мокшанском и Никольском, по 1 - Вадинском, Нижнеломовском и Пачелмском.

«Находится под наблюдением 5 312 человек, снято с него 132 628», - уточнили в оперштабе.

За сутки на на коронавирус обследовали 2 486 человек. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 73,10% населения региона.

Общее количество случаев заражения за все время достигло 47 054. 792 человека скончались от опасной инфекции, 44 388 выписались из больниц.

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Гость||

Почему не строят крематорий хотя бы для инфекционных трупов за госсредства? Кому выгодно распространение заразы и кто на этом наживается? Смерть и похороны людей,

сегодня самый доходный бизнес в Пензе? Постройте колумбарии на Н- Западном и в Чемодановке.

Гость||

Депутатов и чиновников всех хоронят На Н-Западном кладбище. Они в основном 50+ и одной ногой в могиле. Ради этих господ и их родственников скоро вырубят лес до Валяевки?

ПОСТРОИМ КРЕМАТОРИЙ - СОХРАНИМ ЛЕС!!!

Имя: Гость
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