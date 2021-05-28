В областном оперштабе сообщили актуальные данные по коронавирусу

По данным на пятницу, 28 мая, в Пензенской области выявили еще 72 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб.
Чуть более половины новых инфицированных (38) живут в Пензе, 7 - в Кузнецком районе, по 5 - в городе Заречном и Пензенском районе, по 3 - в Бессоновском и Шемышейском районах, по 2 - в Городищенском, Земетчинском, Мокшанском и Никольском, по 1 - Вадинском, Нижнеломовском и Пачелмском.
«Находится под наблюдением 5 312 человек, снято с него 132 628», - уточнили в оперштабе.
За сутки на на коронавирус обследовали 2 486 человек. Суммарный охват тестированием на COVID-19 - 73,10% населения региона.
Общее количество случаев заражения за все время достигло 47 054. 792 человека скончались от опасной инфекции, 44 388 выписались из больниц.
Почему не строят крематорий хотя бы для инфекционных трупов за госсредства? Кому выгодно распространение заразы и кто на этом наживается? Смерть и похороны людей,
сегодня самый доходный бизнес в Пензе? Постройте колумбарии на Н- Западном и в Чемодановке.