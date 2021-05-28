Ситуацию с мусорными площадками в Пензе назвали вакханалией

28.05.2021 | 11:21

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, депутаты попросили главу администрации Октябрьского района Андрея Гришина перечислить самые острые проблемы, стоящие перед ним.

Одним из самых наболевших вопросов оказалась уборка контейнерных площадок. 2 млн 700 тысяч рублей было затрачено на уборку мусора, выпавшего из бункеров.

«Это то, что складируется в виде веток, строительных материалов и в контракт не входит. Это вывозится отдельно и считается несанкционированным навалом мусора», - пояснил Андрей Гришин.

В 2020 году подбирался случайный мусор на территориях, где не определена специализированная организация. Было очищено около 400 000 кв. м на сумму 105 тыс. рублей.

Ситуацию с контейнерными площадками Гришин назвал вакханалией. «Чтобы отремонтировать и содержать их, нужны средства, которых у нас сейчас, к сожалению, хватает только на уборку. Их заваливают ветками и мусором в такой степени, что мы на некоторых площадках, двумя машинами в день вывозя по 100 кубов, занимаемся этим неделю с одной площадки. Затраты на некоторых площадках перевалили за 100-150 тысяч рублей. Например, сейчас на улице Новоселов мы будем неделю вывозить двумя КамАЗами по три рейса. То же самое было на Депутатской», - рассказал он.

По мнению главы администрации Октябрьского района, для решения проблемы нужно, во-первых, изыскивать средства, а во-вторых, предоставить органам местного самоуправления возможность привлекать нарушителей к административной ответственности. «Сейчас у нас таких полномочий нет», - прокомментировал он.