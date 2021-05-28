Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:48
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Общество

Ситуацию с мусорными площадками в Пензе назвали вакханалией

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, депутаты попросили главу администрации Октябрьского района Андрея Гришина перечислить самые острые проблемы, стоящие перед ним.

Одним из самых наболевших вопросов оказалась уборка контейнерных площадок. 2 млн 700 тысяч рублей было затрачено на уборку мусора, выпавшего из бункеров.

«Это то, что складируется в виде веток, строительных материалов и в контракт не входит. Это вывозится отдельно и считается несанкционированным навалом мусора», - пояснил Андрей Гришин.

В 2020 году подбирался случайный мусор на территориях, где не определена специализированная организация. Было очищено около 400 000 кв. м на сумму 105 тыс. рублей.

Ситуацию с контейнерными площадками Гришин назвал вакханалией. «Чтобы отремонтировать и содержать их, нужны средства, которых у нас сейчас, к сожалению, хватает только на уборку. Их заваливают ветками и мусором в такой степени, что мы на некоторых площадках, двумя машинами в день вывозя по 100 кубов, занимаемся этим неделю с одной площадки. Затраты на некоторых площадках перевалили за 100-150 тысяч рублей. Например, сейчас на улице Новоселов мы будем неделю вывозить двумя КамАЗами по три рейса. То же самое было на Депутатской», - рассказал он.

По мнению главы администрации Октябрьского района, для решения проблемы нужно, во-первых, изыскивать средства, а во-вторых, предоставить органам местного самоуправления возможность привлекать нарушителей к административной ответственности. «Сейчас у нас таких полномочий нет», - прокомментировал он.

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Гость||

Убирайте сами , как положено, люди за вас опиливают деревья, кустарники, что должны делать управляющие бездельники, администрация, а они рядятся, кто должен убирать. нами эти работы оплачены с лихвой. до этой грёбаной реформы было намного лучше.

Гость||

На Рахманинова, 24 уже год лежит громадная гора спиленных веток, к которой уже начали подкидывать бытовой мусор. Впереди лето, пожарный режим. А рядом проходит тропинка, и окурок или детская шалость и вся эта огромная куча полыхнёт. А рядом в 10 метрах расположены детская площадка, школа, дома жилые неподалеку. Недавно при урагане упало старое дерево, которое третью неделю никто не убирает. Почему не штрафуют управляйки и зеленхоз за нарушения противопожарного режима и правил благоустройства?

Гость||

Гость писал(a):

люди за вас опиливают деревья
вы поаккуратней с этим делом, а то штрафанут как за новое дерево!

Гость||

Вы за это проголосовали

Гость||

Зачем призывать выходить на субботники, если мусор который собрали жители вывезти с площадке не кому, а жители работавшие на субботнике стали нарушителями.

Гость||

А те кто жалуется-экстремистами))))

Гость||

В управляющих компаниях нет работников, а деньги собирают например УК Партнёр а жители виноваты, платим и за содержание и за вывоз мусора-вообще порядка нет кусты не обрезают

Гость||

когда мусорную рефору проводили наверное думали будут просто деньги собирать! а тут оказывается мусор то убирать надо!!! и куда же по его мнению нужно девать ветки и строительный мусор??? есть контейнерная площадка, вот туда все и складывают.

Гость||

на фото не вакханалия, вакханалия у меня во дворе, приезжайте господа журнаглисты !

Гость||

До этой реформу хитро-мудрой мупы за 7 р.с кв.и вывозили и убирали площадки, а теперь отдали контракты блатным козлам, так они и за 170р с кв.не делают ничего и завод строить не собираютсь, вот кого трясти надо! Вертайте взад все, отменяйте эту реформу зищническую!

Гость||

Гость писал(a):

на фото не вакханалия, вакханалия у меня во дворе, приезжайте господа журнаглисты !
Гость писал(a):
на фото не вакханалия, вакханалия у меня во дворе, приезжайте господа журнаглисты !
ну и куда нам ехать ?

Гость||

езжайте не спеша - на Мира 1а

Гость||

У 18 школы за забором с ул.кулибина ветки лежат с прошлого года

Гость||

Гость писал(a):

У 18 школы за забором с ул.кулибина ветки лежат с прошлого года
да подожди, скоро сгниют

Гость||

И сколько времени необходимо,чтобы сгнили ветки диаметром 10-20 сантиметров

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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