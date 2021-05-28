Пензенцев приглашают на экологический субботник

28.05.2021 | 09:50

Жителей Пензы приглашают присоединиться к всероссийской экологической акции «Зеленая весна», которая пройдет в субботу, 29 мая. В уборке улиц, дворов, улиц, скверов и площадей могут принять участие все, кому небезразличен внешний облик города.

«В каждом из районов акция запланирована на нескольких площадках. Необходимым инвентарем всех участников обеспечат на местах. Начало в 9:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В Октябрьском районе сбор состоится у плотины со стороны ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» для благоустройства прилегающей к пруду территории.

Место встречи в Ленинском районе - пересечение улиц Максима Горького и Урицкого (напротив моста Дружбы) для приведения в порядок набережной реки Пензы.

В Железнодорожном районе активистов ждут на улице Медицинской, 14 (у магазина «Магнит») для расчистки зеленой зоны от мусора.

В Первомайском районе объявлен сбор на улице Тепличной, 9 (у магазина «Магнит»). Работы пройдут от улицы 40 лет Октября, 22Б, до Тепличной, 9.