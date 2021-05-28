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Общество

Пензенцев приглашают на экологический субботник

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Жителей Пензы приглашают присоединиться к всероссийской экологической акции «Зеленая весна», которая пройдет в субботу, 29 мая. В уборке улиц, дворов, улиц, скверов и площадей могут принять участие все, кому небезразличен внешний облик города.

«В каждом из районов акция запланирована на нескольких площадках. Необходимым инвентарем всех участников обеспечат на местах. Начало в 9:00», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В Октябрьском районе сбор состоится у плотины со стороны ГБУЗ «Клиническая больница № 6 им. Г.А. Захарьина» для благоустройства прилегающей к пруду территории.

Место встречи в Ленинском районе - пересечение улиц Максима Горького и Урицкого (напротив моста Дружбы) для приведения в порядок набережной реки Пензы.

В Железнодорожном районе активистов ждут на улице Медицинской, 14 (у магазина «Магнит») для расчистки зеленой зоны от мусора.

В Первомайском районе объявлен сбор на улице Тепличной, 9 (у магазина «Магнит»). Работы пройдут от улицы 40 лет Октября, 22Б, до Тепличной, 9.

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Гость||

Приглашаю администрацию города на уборку и мытьё окон к себе домой.Жду их с инвентарем. Зря я что ли 63% налога плачу, пусть мои слуги поработают на работодателя

Гость||

Меня не ждите. Религия не позволяет. Шаббат...

Гость||

это очень мило

Гость||

Ух ты какой, ты живёшь с светском государстве, поэтому бегом на экологический субботник, грабли, тряпка, ведро ваше.

Гость||

Вот, вот, только ваше беспомощное состояние может освободить от субботника.

Гость||

разбежались за просто так пот лить

Гость||

По приколу ?

Гость||

Бюджетники пусть убираются! Зря штоль они они такие проценты на выборах набирают!

Гость||

Проведение таких акций свидетельствует о безобразной работе коммунальных служб. Каждый должен заниматься своим делом

Гость||

хоть педагогический сами усеравйтесь организаторы

Гость||

Бывший губер чужими руками убирался и опять на эти же грабли.

Гость||

Какой субботникъ при капитализьме? С дуба чтоль рухнули? Пусть Вексельберги И Дерипаски за собой сами убираются.

Гость||

penzainform.ru писал(а):Место встречи в Ленинском районе - пересечение улиц Максима Горького и Урицкого (напротив моста Дружб

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Мельниченко придёт?

Гость||

Пусть депутаты и выходят , свои 300 тыщ отрабатывают и мгерышей , дармоедов, берите

Гость||

Интересно, а ещё в каких-нибудь странах такую хрень устраивают или только у нас тааие умники-руководители?

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Имя: Гость
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