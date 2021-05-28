Сетевое издание|18+|Пятница|28 мая 2021|13:47
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Общество

Депутаты вновь подняли вопрос о туалетах в общественных местах

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На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, один из депутатов поднял вопрос о возведении стационарного туалета возле Фонтанной площади в Пензе, а также на других значимых объектах - на набережной Суры и Олимпийской аллее.

«Скоро год, как фонтан функционирует, а туалета нет. Это ненормально в XXI веке!» - возмутился народный избранник.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин напомнил, что вопрос об установке туалетов неоднократно обсуждался на всех уровнях.

«Наша позиция такова: в центральной части города и в частности на Фонтанной площади достаточно объектов общепита, с которыми заключена договоренность не ограничивать вход посетителей, желающих зайти в туалет», - пояснил он.

Мэр также добавлен, что биотуалеты уже установлены на набережной, изучается возможность их установки на Соборной площади.

«Что касается Фонтанной площади, то нужно изучить ситуацию по сетям и стоимости строительства стационарного туалета. Но «синенькие домики» там стоять не будут», - заявил он.

Еще один депутат поддержал мнение коллеги о необходимости «достойных туалетов», но высказал мнение о том, что вопрос должен быть изучен очень тщательно.

«Это вопрос не новый, но точка зрения Андрея Вячеславовича тоже имеет право на существование. На Олимпийской аллее немного точек общепита с туалетами, и в лесочке он будет уместен. А вот на Фонтане, Соборной площади, набережной где поставить туалет? Этот вопрос нужно хорошо продумать», - считает он.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мэр также добавлен, что биотуалеты уже установлены на набережной, изучается возможность их установки на Соборной площади.
Туалеты для церковников будет оплачивать город? Они со своих доходов не желают поставить туалеты?

Гость||

Депутаты молодцы, зарплата в 350-460тысруб.в месяц отрабатывают, ну прям для народа все вопросы решают. Молодцы. А буртасы вы знаете кто вы сами

Гость||

penzainform.ru писал(a):

А вот на Фонтане, Соборной площади, набережной где поставить туалет? Этот вопрос нужно хорошо продумать», - считает он.
Совсем работать не хотят.

Вспомните хорошо забытое старое. При СССР всё отлично вписывалось, и на Фонтанной и на Советской площади

Гость||

Депутаты у нас вообще норм , такие бабосы делают

Гость||

Помнится Высшая лига тоже с туалетов начиналась, где следующая? На что глаз положили?

Гость||

Складывается впечатление, что наши чиновники только вылупились из яйца и им тут же велели управлять городом, они еще сами не оперились(квартирку в Москве не прикупили) а тут надо миллионы на благоустойство тратить. Какая изощренная пытка!

Гость||

В городе сплошной вандализм, велосипеды привязывают к деревьям, перилам и прочим декоративным группам для похода в магазин или другим делам. Организуйте платные муниципальные велопарковки в центре города 20р/ч., введите штраф для этих вандалов от 1500руб. и с эвакуацией на штафстоянку, чтобы это безобразие прекратить. Это портит вид города!

Гость||

Все чиновники из той категории людей, которые при миллионах на счету, будут питаться дошиком и ходить в дырявых носках.

Гость||

Существует легенда что слово жадность произошла от слова жид.

Гость||

Молодцы депутаты, читают ПИ, знают о чем народ возмущается. Туалеты в местах массового отдыха быть должны в любом случае. Как и где поставить - открываем гугл панорамы и смотрим как туалеты поставлены в городах Европы, Японии и т.д.

Гость||

Гость писал(a):

Организуйте платные муниципальные велопарковки в центре города 20р/ч., введите штраф для этих вандалов от 1500руб. и с эвакуацией на штафстоянку, чтобы это безобразие прекратить
С какой конторки, красавЕц?

Гость||

Интересно, сколько раз надо обсуждать этот вопрос, чтобы считать его ТЩАТЕЛЬНО продуманным? Думают-думают, и все не тщательно.

Гость||

penzainform.ru писал(а):«Наша позиция такова: в центральной части города и в частности на Фонтанной площади достаточно объектов общепита, с которыми заключена договоренность не ограничивать вход посетителей, желающих зайти в туалет», - пояснил он.

Мэр также добавлен, что биотуалеты уже установлены на набережной, изучается возможность их установки на Соборной площади.

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В соборе. И договоритесь с попами чтобы "не ограничивать вход посетителей, желающих зайти в туалет"

Мотовилов (гость)||

Пусть поднимут лопаты, доски, молотки. И вперёд на народную стройку, уважаемые слуги!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Наша позиция такова
[Позиция Лузгина тверда и неизменна - ничего не делать для населения.

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Имя: Гость
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