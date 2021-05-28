Депутаты вновь подняли вопрос о туалетах в общественных местах

28.05.2021 | 10:45

На сессии Пензенской городской думы, состоявшейся в пятницу, 28 мая, один из депутатов поднял вопрос о возведении стационарного туалета возле Фонтанной площади в Пензе, а также на других значимых объектах - на набережной Суры и Олимпийской аллее.

«Скоро год, как фонтан функционирует, а туалета нет. Это ненормально в XXI веке!» - возмутился народный избранник.

Глава администрации Пензы Андрей Лузгин напомнил, что вопрос об установке туалетов неоднократно обсуждался на всех уровнях.

«Наша позиция такова: в центральной части города и в частности на Фонтанной площади достаточно объектов общепита, с которыми заключена договоренность не ограничивать вход посетителей, желающих зайти в туалет», - пояснил он.

Мэр также добавлен, что биотуалеты уже установлены на набережной, изучается возможность их установки на Соборной площади.

«Что касается Фонтанной площади, то нужно изучить ситуацию по сетям и стоимости строительства стационарного туалета. Но «синенькие домики» там стоять не будут», - заявил он.

Еще один депутат поддержал мнение коллеги о необходимости «достойных туалетов», но высказал мнение о том, что вопрос должен быть изучен очень тщательно.

«Это вопрос не новый, но точка зрения Андрея Вячеславовича тоже имеет право на существование. На Олимпийской аллее немного точек общепита с туалетами, и в лесочке он будет уместен. А вот на Фонтане, Соборной площади, набережной где поставить туалет? Этот вопрос нужно хорошо продумать», - считает он.