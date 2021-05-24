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Общество

Пензенцы не хотят терять пособия при заключении соцконтрактов

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В понедельник, 24 мая, на совещании в региональном правительстве мэр Пензы Андрей Лузгин объяснил, почему в городе работа по заключению соцконтрактов продвигается с большим трудом.

«Регулирующие нормативные акты были приняты 2 марта. То есть мы по факту работаем всего два месяца. У города Пензы действительно самое большое количество социальных контрактов, и особенно тяжело идет вопрос с поиском работы, трудоустройством», - констатировал он.

По словам Лузгина, сотрудники администрации дважды обзвонили всех граждан, которые стоят на учете в центре занятости в качестве безработных, всех, кто получает меры соцподдержки, и пришли к определенным выводам.

«Основная причина трудности в заключении соцконтракта - это утрата гражданами мер соцподдержки после того, как они по факту становятся не малоимущими. Мы проводили прямо по семьям анализ и, если можно, можем выступить с законодательной инициативой, чтобы меры соцподдержки для граждан, заключивших соцконтракт, сохранялись в течение какого-то периода времени после заключения соцконтракта», - объяснил Андрей Лузгин.

Он привел конкретный пример: «Семья, четыре человека, двое детей несовершеннолетних. Супруга выходит на зарплату 20 000, при этом теряет меры соцподдержки на 16 000».

В итоге люди отказываются на этапе, когда им только рассказывают обо всех условиях заключения соцконтракта.

Отдельная проблема, по мнению мэра, - серая занятость: многие из тех, кто числится безработными, на самом деле таковыми не являются.

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Гость||

Так и скажите, что работать не хотят. Всем надо нахалявку за чужой счет.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы не хотят терять пособия при заключении соцконтрактов
Буртасы хотят усидеть на всех стульях сразу.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Супруга выходит на зарплату 20 000, при этом теряет меры соцподдержки на 16 000».
прокатает и проест больше, нафик такая работа. Проще получать пособие.

Гость||

Гость писал(a):

прокатает и проест больше, нафик такая работа. Проще получать пособие.
Совершенно верно. Только дорога туда-обратно 22 раб. дня в месяц - 32*2*22=1408 руб. Получается, за 2600 в месяц работа, если пособие не сохраняется.

Гость||

Это если еду с собой носить на работу, а не в столовке есть.

Гость||

Гость писал(a):

Так и скажите, что работать не хотят. Всем надо нахалявку за чужой счет.
Ты дурак?Дядя.Арифметику в школе не проходили,нет?Пенёк недоделанный или уже буратино?

Имя: Гость
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