Пензенцы не хотят терять пособия при заключении соцконтрактов

24.05.2021 | 17:21

В понедельник, 24 мая, на совещании в региональном правительстве мэр Пензы Андрей Лузгин объяснил, почему в городе работа по заключению соцконтрактов продвигается с большим трудом.

«Регулирующие нормативные акты были приняты 2 марта. То есть мы по факту работаем всего два месяца. У города Пензы действительно самое большое количество социальных контрактов, и особенно тяжело идет вопрос с поиском работы, трудоустройством», - констатировал он.

По словам Лузгина, сотрудники администрации дважды обзвонили всех граждан, которые стоят на учете в центре занятости в качестве безработных, всех, кто получает меры соцподдержки, и пришли к определенным выводам.

«Основная причина трудности в заключении соцконтракта - это утрата гражданами мер соцподдержки после того, как они по факту становятся не малоимущими. Мы проводили прямо по семьям анализ и, если можно, можем выступить с законодательной инициативой, чтобы меры соцподдержки для граждан, заключивших соцконтракт, сохранялись в течение какого-то периода времени после заключения соцконтракта», - объяснил Андрей Лузгин.

Он привел конкретный пример: «Семья, четыре человека, двое детей несовершеннолетних. Супруга выходит на зарплату 20 000, при этом теряет меры соцподдержки на 16 000».

В итоге люди отказываются на этапе, когда им только рассказывают обо всех условиях заключения соцконтракта.

Отдельная проблема, по мнению мэра, - серая занятость: многие из тех, кто числится безработными, на самом деле таковыми не являются.