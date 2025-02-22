Зареченец может лишиться свободы из-за нарушения соцконтракта

Житель Заречного стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют мошенничество при расходовании средств, выделенных по социальному контракту.
Установлено, что 46-летний горожанин заключил соцконтракт, согласно которому должен был открыть студию веб-дизайна.
Мужчина получил на реализацию заявленного проекта 350 тыс. рублей. Когда деньги оказались на банковском счете, он решил, что может тратить их как посчитает нужным.
В итоге обязательства остались невыполненными, а деньги успели закончиться. Теперь зареченца обвиняют в мошенничестве.
«Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы», - резюмировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
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