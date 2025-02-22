Зареченец может лишиться свободы из-за нарушения соцконтракта

22.02.2025 | 15:17

Житель Заречного стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируют мошенничество при расходовании средств, выделенных по социальному контракту.

Установлено, что 46-летний горожанин заключил соцконтракт, согласно которому должен был открыть студию веб-дизайна.

Мужчина получил на реализацию заявленного проекта 350 тыс. рублей. Когда деньги оказались на банковском счете, он решил, что может тратить их как посчитает нужным.

В итоге обязательства остались невыполненными, а деньги успели закончиться. Теперь зареченца обвиняют в мошенничестве.

«Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы», - резюмировали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.