Сердобчанина, не отчитавшегося о малине, попросили вернуть деньги

07.04.2025 | 10:54

С сердобчанина, не выполнившего условия социального контракта, взыскали 350 000 рублей.

По делу установлено, что в марте 2023 года мужчина обратился в управление соцзащиты населения администрации Сердобского района, заявив о своем желании заключить социальный контракт. Он представил бизнес-план по организации крестьянско-фермерского хозяйства, где выращивались бы и затем продавались ягоды и саженцы малины.

Документы сердобчанина проверили и заключили с ним контракт сроком на 1 год. На счет мужчины перевели 350 000 рублей.

Фермер должен был выполнить ряд условий: купить основные средства и материально-производственные запасы, которые необходимы для создания и работы хозяйства, и представить подтверждающие это документы до июня 2023-го.

Но мужчина ничего не предъявил, не отчитался о расходовании денег, в управление соцзащиты не явился, хотя его письменно предупредили о последствиях неисполнения условий.

Суд расценил поступок фермера как недобросовестный и счел его основанием для расторжения контракта и взыскания предоставленной суммы, сообщили в пресс-службе Сердобского городского суда.