Житель Пачелмы попытался обмануть государство

08.05.2025 | 10:57

51-летний житель Пачелмы пошел на мошенничество ради выплаты по соцконтракту - 350 000 рублей.

В марте 2023 года мужчина решил получить субсидию на развитие предпринимательской деятельности. Он отнес в администрацию документы о покупке токарного станка за 350 000 рублей. С сельчанином заключили соцконтракт и перечислили ему единовременную выплату.

Позже выяснилось, что на самом деле он купил оборудование 1986 года выпуска за 90 000 у своей знакомой.

Мужчина признал вину и полностью возместил причиненный материальный ущерб.

Суд приговорил его к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.