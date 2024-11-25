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Общество

Губернатор о соцконтрактах: Многодетные семьи получат приоритет

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал выделение региону 30 млн 800 тысяч 900 рублей на расходы по социальным контрактам, утвержденное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее сообщалось, что область вошла в число 20 субъектов РФ, которым в связи с востребованностью такого инструмента поддержки населения понадобилось дополнительное софинансирование.

Олег Мельниченко пояснил, что благодаря новому поступлению, общий объем средств, которые направляются на помощь гражданам, находящимся в сложном финансовом положении, в 2024-м увеличится до 590 млн.

«В этом году в нашем регионе заключено порядка 2,6 тысячи соцконтрактов, из них более 1 000 - на организацию предпринимательской деятельности, 667 - на поиск работы, 544 - на развитие хозяйства. В результате материальное положение улучшили 7,5 тысячи жителей Пензенской области», - уточнил глава региона.

По словам губернатора, в 2025-м планируется заключить не менее 2,5 тысячи соглашений. На поддержку населения направят более 600 млн рублей.

«При этом оказание государственной помощи будет осуществляться в рамках нового нацпроекта «Семья». Поэтому приоритетное право имеют семьи с детьми, в первую очередь - многодетные», - подчеркнул Олег Мельниченко.

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Источник — фото областного правительства
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