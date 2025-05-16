Сетевое издание|18+|Пятница|16 мая 2025|19:36
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |

Криминал

Житель Верхней Елюзани ради денег сымитировал покупку скота

Печать
Telegram

Еще один житель Пензенской области (на этот раз - села Верхняя Елюзань Городищенского района) обманом получил от государства выплату на развитие предпринимательской деятельности и в итоге предстанет перед судом.

60-летний мужчина узнал о возможности заключить соцконтракт в декабре 2022 года и захотел таким образом решить свои финансовые проблемы.

Сельчанин посетил управление соцзащиты в районной администрации, уточнил условия получения выплаты и начал действовать. «Он собрал необходимые документы, подготовил бизнес-план и справку о том, что зарегистрирован как самозанятый, заполнил заявление на получение социальной помощи и предоставил документы в уполномоченный орган», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В январе 2023 года мужчина подписал социальный контракт, и ему перечислили 350 000 рублей.

Злоумышленник потратил деньги на личные нужды, а в администрацию отнес договор с недостоверной информацией о покупке у односельчанина 5 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 250 000 рублей. Однако обман был раскрыт.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в Городищенский районный суд.

Ранее 51-летнего жителя Пачелмы за аналогичное преступление приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте