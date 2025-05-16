Житель Верхней Елюзани ради денег сымитировал покупку скота

16.05.2025 | 17:00

Еще один житель Пензенской области (на этот раз - села Верхняя Елюзань Городищенского района) обманом получил от государства выплату на развитие предпринимательской деятельности и в итоге предстанет перед судом.

60-летний мужчина узнал о возможности заключить соцконтракт в декабре 2022 года и захотел таким образом решить свои финансовые проблемы.

Сельчанин посетил управление соцзащиты в районной администрации, уточнил условия получения выплаты и начал действовать. «Он собрал необходимые документы, подготовил бизнес-план и справку о том, что зарегистрирован как самозанятый, заполнил заявление на получение социальной помощи и предоставил документы в уполномоченный орган», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В январе 2023 года мужчина подписал социальный контракт, и ему перечислили 350 000 рублей.

Злоумышленник потратил деньги на личные нужды, а в администрацию отнес договор с недостоверной информацией о покупке у односельчанина 5 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 250 000 рублей. Однако обман был раскрыт.

Обвиняемый признал вину, уголовное дело направлено в Городищенский районный суд.

Ранее 51-летнего жителя Пачелмы за аналогичное преступление приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно.