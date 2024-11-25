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Общество

Пензенская область получит 30,8 млн на расходы по соцконтрактам

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Пензенская область до конца 2024 года получит еще 30 млн 800 тысяч 900 рублей на расходы по социальным контрактам. Решение о выделении этой суммы принял премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Регион вошел в число 20 субъектов РФ, которым в связи с востребованностью такого инструмента поддержки населения понадобилось дополнительное софинансирование. В общей сложности из резервного фонда кабмина направляется более 650 млн.

Благодаря этим средствам удастся обеспечить не менее 2 500 соцконтрактов, в том числе планируемых к заключению. Мишустин поручил строго следить за тем, чтобы деньги предоставлялись получателям без задержек.

В Правительстве РФ напомнили, что соцконтракт - специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и гражданами с низкими доходами. С его помощью можно пройти переобучение и повысить квалификацию, чтобы затем найти новую работу, открыть свое дело, получить деньги на развитие личного подсобного хозяйства, купить одежду, обувь и школьные товары для детей.

«Федеральное софинансирование этого направления началось в 2020 году. Тогда господдержку смогли получить более 20 регионов. С 2021 года этот инструмент поддержки стал доступен во всех регионах страны. В 2024-м в федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 31,5 млрд рублей», - уточняется на официальном сайте органа власти.

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