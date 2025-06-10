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Криминал

Житель Верхней Елюзани подставил жену ради денег

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32-летний житель села Верхняя Елюзань Городищенского района смошенничал при получении выплат в рамках социального контракта.

В январе 2023 года мужчина, уже получавший деньги на развитие бизнеса, решил оформить аналогичную меру поддержки на супругу.

Он собрал необходимые документы, составил бизнес-план и попросил ее заполнить заявление от своего имени. Женщина подписала соцконтракт, и вскоре ей на счет поступило 350 000 рублей, которые она отдала мужу. Тот потратил деньги на личные нужды.

«Для создания видимости выполнения условий социального контракта он изготовил договор, содержащий не соответствующую действительности информацию о приобретении его женой у односельчанина 5 голов крупного рогатого скота общей стоимостью 250 000 рублей, подписал его от имени жены и предоставил документы в орган местного самоуправления», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Когда афера раскрылась, в отношении мужчины возбудили уголовное дело. Он признал вину и возместил нанесенный ущерб. Материалы направлены на рассмотрение в суд.

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