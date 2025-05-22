Зареченец насмотрелся роликов о способах обмана и пошел на криминал

22.05.2025 | 12:10

В среду, 21 мая, суд рассмотрел уголовное дело 47-летнего жителя Заречного по обвинению в мошенничестве.

В июне 2023 года мужчина обратился в городской департамент социального развития с заявлением о заключении соцконтракта. Он объяснил, что собирается разрабатывать web-сайты.

Получив единовременную выплату на реализацию бизнес-плана, зареченец просто потратил деньги на личные нужды. Когда же пришла пора подтвердить целевое расходование денег, необходимых документов у него не оказалось.

Ущерб, нанесенный городской казне, составил 350 000 рублей, что считается крупным размером. На горожанина было возбуждено уголовное дело. Он признался следователю, что на преступление его подтолкнули видеоролики из интернета. В них рассказывалось, как можно получить деньги от государства и не возвращать их.

Суд назначил несостоявшемуся разработчику сайтов наказание в виде двух лет лишения свободы условно. Также с него взыскано в пользу департамента соцразвития 277 000 рублей, поскольку еще 73 000 рублей он возместил ранее.

«Приговор в законную силу не вступил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

Ранее еще один житель закрытого города был осужден на 2 года лишения свободы условно за срыв соцконтракта. Деньги он получил за обещания открыть массажный кабинет, но потратил их на другие цели.