Место установки новой стелы будут выбирать сами пензенцы

24.05.2021 | 09:19

Место стелы, которую установят в Пензе после присвоения ей почетного звания «Город трудовой доблести», определят сами жители. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 мая.

Врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что нельзя установить памятный знак кулуарно.

«Я хочу, чтобы мы все это пообсуждали с горожанами, чтобы именно жители Пензы определили то место, где она должна стоять», - подчеркнул он.

Мэр города Андрей Лузгин пояснил, что в течение двух недель администрация подготовит варианты эскизов и предложит для голосования места установки.

20 мая стало известно, что областному центру присвоят звание «Город трудовой доблести», соответствующий документ подписал Президент РФ Владимир Путин. Теперь в Пензе должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении статуса. Так трудовой подвиг будет официально признан и увековечен.

У горожан уже появились идеи, в каком месте можно установить стелу, ими они поделились в соцсетях. В частности, пензенцы предложили заменить ею кентавра на Фонтанной площади.