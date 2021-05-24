Сетевое издание|18+|Понедельник|24 мая 2021|10:29
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Общество

Место установки новой стелы будут выбирать сами пензенцы

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Место стелы, которую установят в Пензе после присвоения ей почетного звания «Город трудовой доблести», определят сами жители. Об этом шла речь на совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 мая.

Врио губернатора Олег Мельниченко заявил, что нельзя установить памятный знак кулуарно.

«Я хочу, чтобы мы все это пообсуждали с горожанами, чтобы именно жители Пензы определили то место, где она должна стоять», - подчеркнул он.

Мэр города Андрей Лузгин пояснил, что в течение двух недель администрация подготовит варианты эскизов и предложит для голосования места установки.

20 мая стало известно, что областному центру присвоят звание «Город трудовой доблести», соответствующий документ подписал Президент РФ Владимир Путин. Теперь в Пензе должны установить стелу с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении статуса. Так трудовой подвиг будет официально признан и увековечен.

У горожан уже появились идеи, в каком месте можно установить стелу, ими они поделились в соцсетях. В частности, пензенцы предложили заменить ею кентавра на Фонтанной площади.

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Гость||

сами ага так и поверили вам

Гость||

А Стелу героям ВОВ и Труда на Советской площади ,так и снесут в году попам.На этом месте поставят памятник придурковатому царю,по кличке Тишайший? Или монумент землякам Пензенцам на Советской площади приведут в порядок?

Гость||

Установите её на центральном рынке в капустном ряду.

Гость||

Уберите сраного дырявого Иван-коня от фонтана.

Зачем поганите историческую часть города,кому проплачено за уничтожение культурного кода подрастающего поколения?

Гость||

Гусары, молчать!

Гость||

вместо ленина на площади ленина

Гость||

На въезде в город со стороны трассы М5.

Гость||

Вместо самолета поставьте, и сделать так же как и памятник Победы.

Имя: Гость
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