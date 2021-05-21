Пензе присвоено звание «Город трудовой доблести»

21.05.2021 | 09:12

Пензе присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ подписал в четверг, 20 мая, президент Владимир Путин.

«За значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность присвоить почетное звание Российской Федерации «Город трудовой доблести» г. Барнаулу, г. Каменску-Уральскому, г. Кирову, г. Коломне, г. Комсомольску-на-Амуре, г. Красноярску, г. Магадану, г. Пензе, г. Рыбинску, г. Северодвинску, г. Тюмени, г. Чебоксары», - говорится в тексте документа, опубликованного на сайте Кремля.

Впервые о том, что Пенза может претендовать на звание «Город трудовой доблести», заговорили в 2019-м. Эту идею поддержали в Российской академии наук. Однако в год 75-летия Победы Пенза не вошла в список одобренных президентом городов.

Инициативу не оставили. В 2021 году врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко предложил организовать сбор подписей в ее поддержку.

«Считаю, что Пенза заслуживает этого. В годы Великой Отечественной войны на заводах и фабриках Пензы, не щадя своих сил, работали десятки тысяч людей, в том числе подростки и женщины. Пензенцы производили орудия, снаряды, мины, бомбы. Выпускали знаменитую «Катюшу», минометы, взрыватели и прицелы, приборы управления зенитными орудиями. Только на заводе имени Фрунзе было изготовлено более 111 миллионов взрывателей для артиллерии и минометов. Ими был оснащен каждый шестой советский снаряд, произведенный в годы войны», - напомнил глава региона.

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» было награждено около 13 500 работников пензенских предприятий. ЗИФ и Пензенский часовой завод награждались переходящим Красным знаменем, ЗИФ - орденом Ленина, часовой завод - орденом Отечественной войны I степени.

За успехи, достигнутые трудящимися в хозяйственном и культурном строительстве, и за вклад в обеспечение Победы в Великой Отечественной войне в 1985 году город был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Во время электронного сбора подписей идею присвоить Пензе почетное звание поддержали почти 60 тыс. человек. В итоге с ней согласился и глава государства.

Теперь в Пензе должны установить стелу с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении статуса. Так трудовой подвиг будет официально признан и увековечен.

Новое почетное звание «Город трудовой доблести» было утверждено в 2020 году. Оно присваивается городам, где предприятия получали государственные награды или переходящие Красные знамена Государственного комитета обороны, их работникам вручались госнаграды за заслуги, имеются документально подтвержденные факты трудового героизма жителей в 1941-1945 годах.