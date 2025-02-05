В Пензе снизилось число жителей, находящихся за чертой бедности

05.02.2025 | 16:17

В Пензе зафиксировали улучшение материального положения жителей, находившихся за чертой бедности. Об этом Олег Денисов, 5 февраля избранный главой города, сообщил при изложении программы развития областного центра.

Бедными принято считать людей, доход которых ниже установленного прожиточного минимума на душу населения (в 2024 году в Пензенской области эта сумма равнялась 12 981 рублю, в 2025-м увеличилась до 14 896).

По словам Денисова, поддержать семьи удалось за счет соцконтрактов (субсидии, предоставляемые на обучение, поиск работы или открытие собственного дела). «У 73% граждан, заключивших социальный контракт, зафиксирован рост доходов, при этом 32% преодолели границу бедности», - констатировал он.

Чиновник уточнил, что в 2025 году из бюджета выделят более 174 млн рублей на оформление еще 615 таких контрактов.

Пензенская область давно входит в число регионов с невысокими доходами населения. Так, в 2021-м сообщалось, что за чертой бедности живет около 13% граждан, крайней бедности - 1,3%.

В 2022 году, когда прожиточный минимум равнялся 11 612 рублям, за границей бедности находился каждый десятый житель области. Тогда по этому показателю регион занимал 6-е место в Приволжском федеральном округе и 36-е - по России в целом.

В 2024-м среднедушевой доход пензенцев вырос и составил 38,7 тыс. рублей в месяц. Это 56-е место из 85.