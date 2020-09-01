Опубликованы доходы министров Пензенской области

01.09.2020 | 10:10

На сайтах министерств и управлений Пензенской области опубликованы сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера их руководителей за 2019 год.

Министр физической культуры и спорта Григорий Кабельский получил доход в сумме 2 млн 468 тыс. 213,85 руб. Ему принадлежат земельный участок (1 142 кв. м), дом (46,5 кв. м), четверть квартиры (64,9 кв. м), треть квартиры (54,7 кв. м), квартира (38,2 кв. м) и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.

Министр строительства и дорожного хозяйства Александр Гришаев задекларировал сумму в 2 млн 269 тыс. 35,55 руб. Он владеет квартирой (39 кв. м) и автомобилем Volkswagen Tiguan.

Министр образования Александр Воронков задекларировал доход в размере 2 млн 232 тыс. 211,98 руб. Он владеет легковым автомобилем Volvo ХC 60.

Чуть меньше получила министр культуры и туризма Татьяна Курдова - 2 млн 101 тыс. 609,54 руб. У нее есть в собственности квартира (54,2 кв. м).

Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин сообщил о доходе в размере 1 млн 978 тыс. 462,41 руб. Он владеет тремя земельными участками (820, 607 и 25 кв. м), жилым домом (156,7 кв. м), квартирой (34 кв. м), гаражом (22,1 кв. м) и автомобилем Kia Cerato.

Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Александр Москвин указал доход в размере 1 млн 949 тыс. 966,43 руб. Он имеет во владении ½ земельного участка площадью 1 536 кв. м.

Министр здравоохранения Александр Никишин показал доход в сумме 1 млн 778 тыс. 642,78 руб. Его собственность - два земельных участка (600 и 417 кв. м), жилой дом (137,7 кв. м), нежилое помещение (76,2 кв. м) и автомобиль Toyota Hilux.

Андрей Качан, министр труда, социальной защиты и демографии, получил доход 1 млн 634 тыс. 417,23 руб. У него в собственности ½ квартиры площадью 62,4 кв. м. Владеет автомобилем Nissan.

Министр экономики Сергей Капралов задекларировал доход в сумме 1 млн 892 тыс. 957,96 руб. В его собственности квартира (67,6 кв. м).

На последних строчках рейтинга по доходам - Эдуард Каташов, врио министра сельского хозяйства, заменивший задержанного правоохранителями Андрея Бурлакова. Он получил 1 млн 171 тыс. 517,72. В общей совместной собственности у него имеются жилой дом (40 кв. м), участок (2 587 кв м.) и квартира (34,9 кв. м). Он владеет автомобилем Renault.

Среди руководителей областных управлений в прошлом году наибольший доход задекларировала начальник областного управления по регулированию тарифов и энергосбережению Наталья Клак - 1 млн 567 тыс. 846,63 рубля. Ей принадлежат квартира (57 кв. м) и четверть квартиры (23,7 кв. м).

Начальник департамента градостроительства и архитектуры Леонид Иоффе получил 1 млн 588 тыс. 497,28 руб. В его собственности автомобиль BMW X5 и машино-место (16,9 кв. м).

Начальник управления цифрового развития, информационных технологий и связи Алексей Костин указал в декларации сумму 1 млн 472 тыс. 361,52 рубля, две десятые доли в квартире (76,5 кв. м) и автомобиль Ford Focus.

Начальник Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области Михаил Панюхин задекларировал доход в размере 1 млн 471 тыс. 14,14 руб. В его собственности находятся треть квартиры (61,8 кв. м) и 0,9 квартиры (62,1 кв. м).

Начальник Управления ЗАГС Пензенской области Лариса Кривозубова сообщила о доходе в размере 1 млн 387 тыс. 46,33 руб. Ей принадлежат два земельных участка (600 и 50 000 кв. м), дом (67,5 кв. м), квартира (70 кв. м), баня (15 кв. м) и автомобиль Renault Sandero Stepway.

Руководитель департамента информационной политики и СМИ Екатерина Шнайдер получила доход в 1 млн 539 тыс. 888,83 руб. В ее собственности 1/3 квартиры площадью 59,4 кв. м и легковой автомобиль Kia.