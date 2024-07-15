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Экономика

Процентный доход по вкладам: какая сумма не будет облагаться налогом

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Жителям Пензенской области напомнили, какая сумма дохода по вкладам не облагается налогом. Уплатить его придется, если размер полученных в 2023-м средств превысил годовой лимит.

Лимит устанавливается в зависимости от ключевой ставки Банка России.

«Максимальная ставка ЦБ для расчета НДФЛ в 2023 году - 15% (действовала на 1 ноября и 1 декабря 2023 года). Таким образом, не облагаемая налогом сумма дохода от вкладов составит: 1 млн руб. х 0,15 = 150 тыс. руб. С процентного дохода, превышающего эту сумму, нужно будет уплатить НДФЛ», - объяснили в Управлении ФНС РФ по Пензенской области.

При этом в расчет берутся доходы по всем имеющимся вкладам - как в рублях, так и в иностранной валюте.

«Если сумма процентных доходов превысит установленный лимит, то оплата производится по ставке 13% или 15%, если годовой доход превышает 5 млн руб. Например, 2 млн руб. внесено на депозит на весь 2023 год под 10% годовых. Процентный доход составит 200 тыс. руб. Уплатить НДФЛ необходимо с 50 тыс. руб. (200 тыс. руб. - 150 тыс. руб.) по ставке 13%, то есть 6,5 тыс. руб.», - привели пример специалисты управления.

Уплатить налог нужно до 1 декабря 2024 года, но не ранее даты получения налогового уведомления.

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