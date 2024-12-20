Бюджет Пензы на 2025 год запланирован с профицитом

20.12.2024 | 12:03

В пятницу, 20 декабря, депутаты Пензенской городской думы утвердили бюджет на 2025 год. По прогнозам, общий объем доходов составит 17 млрд 894 млн 314,5 тыс. рублей. Расходы предполагаются в размере 17 млрд 495 млн 564,5 тыс.

Таким образом, профицит составит 398 млн 750 тыс. рублей.

Расходы будут финансироваться по мере поступления доходов. В первоочередном порядке деньги станут направлять на зарплаты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям горожан, питание детей в образовательных организациях.

Размер резервного фонда городской администрации составит 10 млн рублей.

18 декабря депутаты Законодательного собрания приняли бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов во втором и окончательном чтении. С учетом доработки доходы бюджета на 2025-й составят 96 млрд 305,1 млн рублей, расходы - 102 млрд 532,6 млн, дефицит - 6 млрд 227,5 млн.