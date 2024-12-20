Сетевое издание|18+|Пятница|20 дек 2024|12:42
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-4oC
-3oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
 

Экономика

Бюджет Пензы на 2025 год запланирован с профицитом

Печать
Telegram

В пятницу, 20 декабря, депутаты Пензенской городской думы утвердили бюджет на 2025 год. По прогнозам, общий объем доходов составит 17 млрд 894 млн 314,5 тыс. рублей. Расходы предполагаются в размере 17 млрд 495 млн 564,5 тыс.

Таким образом, профицит составит 398 млн 750 тыс. рублей.

Расходы будут финансироваться по мере поступления доходов. В первоочередном порядке деньги станут направлять на зарплаты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, на предоставление мер соцподдержки отдельным категориям горожан, питание детей в образовательных организациях.

Размер резервного фонда городской администрации составит 10 млн рублей.

18 декабря депутаты Законодательного собрания приняли бюджет Пензенской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов во втором и окончательном чтении. С учетом доработки доходы бюджета на 2025-й составят 96 млрд 305,1 млн рублей, расходы - 102 млрд 532,6 млн, дефицит - 6 млрд 227,5 млн.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте