Чиновникам хотят разрешить не отчитываться о доходах супругов

17.09.2024 | 11:42

Государственных служащих и некоторых других граждан предлагают освободить от обязанности представлять сведения о доходах, расходах и имуществе супругов при разводе. Соответствующий законопроект в понедельник, 16 сентября, внес в Госдуму член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Депутат предложил внести изменение в статью 8 Закона «О противодействии коррупции». Сейчас чиновники обязаны отчитываться как о своих доходах, так и о финансовых поступлениях и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Однако бывают ситуации, когда брак фактически распался и супруги находятся в процессе развода, причем нередко конфликтуют. В таких случаях выполнение обязанности по представлению декларации затрудняется, отметил депутат.

Так, вторая половинка госслужащего может не давать информации о доходах или искажать ее. Если в декларации будут недостоверные сведения, чиновнику грозит наказание. Кроме того, в такой ситуации данные о доходах могут стать инструментом давления и манипуляции, особенно в непростой психологической атмосфере процесса расторжения брака.

Марченко предлагает освободить госслужащих от обязанности представлять сведения о доходах и имуществе супруга, если на момент подачи декларации в суде рассматривается дело о расторжении брака между ними.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года.