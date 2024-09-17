Чиновникам хотят разрешить не отчитываться о доходах супругов

Государственных служащих и некоторых других граждан предлагают освободить от обязанности представлять сведения о доходах, расходах и имуществе супругов при разводе. Соответствующий законопроект в понедельник, 16 сентября, внес в Госдуму член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.
Документ размещен в базе данных «Законотворчество».
Депутат предложил внести изменение в статью 8 Закона «О противодействии коррупции». Сейчас чиновники обязаны отчитываться как о своих доходах, так и о финансовых поступлениях и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.
Однако бывают ситуации, когда брак фактически распался и супруги находятся в процессе развода, причем нередко конфликтуют. В таких случаях выполнение обязанности по представлению декларации затрудняется, отметил депутат.
Так, вторая половинка госслужащего может не давать информации о доходах или искажать ее. Если в декларации будут недостоверные сведения, чиновнику грозит наказание. Кроме того, в такой ситуации данные о доходах могут стать инструментом давления и манипуляции, особенно в непростой психологической атмосфере процесса расторжения брака.
Марченко предлагает освободить госслужащих от обязанности представлять сведения о доходах и имуществе супруга, если на момент подачи декларации в суде рассматривается дело о расторжении брака между ними.
Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года.
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