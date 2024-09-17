Сетевое издание|18+|Вторник|17 сен 2024|15:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Чиновникам хотят разрешить не отчитываться о доходах супругов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Государственных служащих и некоторых других граждан предлагают освободить от обязанности представлять сведения о доходах, расходах и имуществе супругов при разводе. Соответствующий законопроект в понедельник, 16 сентября, внес в Госдуму член Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко.

Документ размещен в базе данных «Законотворчество».

Депутат предложил внести изменение в статью 8 Закона «О противодействии коррупции». Сейчас чиновники обязаны отчитываться как о своих доходах, так и о финансовых поступлениях и имуществе супругов и несовершеннолетних детей.

Однако бывают ситуации, когда брак фактически распался и супруги находятся в процессе развода, причем нередко конфликтуют. В таких случаях выполнение обязанности по представлению декларации затрудняется, отметил депутат.

Так, вторая половинка госслужащего может не давать информации о доходах или искажать ее. Если в декларации будут недостоверные сведения, чиновнику грозит наказание. Кроме того, в такой ситуации данные о доходах могут стать инструментом давления и манипуляции, особенно в непростой психологической атмосфере процесса расторжения брака.

Марченко предлагает освободить госслужащих от обязанности представлять сведения о доходах и имуществе супруга, если на момент подачи декларации в суде рассматривается дело о расторжении брака между ними.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2025 года.

▶▶ Разыгрываем подписку Premium в Telegram - участвовать ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте