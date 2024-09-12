Как доходы от вкладов влияют на единое пособие?

12.09.2024 | 20:00

Вопрос от интернет-пользователя

Как учитывается доход от процентов по банковским вкладам при назначении единого пособия?

Ответ специалиста

Для назначения единого пособия нужно, чтобы доход от процентов по вкладам за 12 месяцев не превышал регионального прожиточного минимума, рассказали эксперты областного отделения Соцфонда.

«При назначении единого пособия проходит комплексная оценка нуждаемости семьи, где учитывают доходы, имущество, занятость родителей и др. Главное условие для назначения выплаты - доход на человека в семье не превышает региональный прожиточный минимум на душу населения. При этом родители трудоустроены или имеют объективные причины отсутствия заработка», - отметили специалисты.

Учитывается доход от вкладов всех членов семьи.

«Если он больше прожиточного минимума, но вклад закрыт за 6 месяцев до обращения, то он не является основанием для отказа», - сообщили эксперты.