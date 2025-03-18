В Пензе работники управления ЖКХ ошиблись при подсчете доходов

18.03.2025 | 19:43

В Пензе сотрудников управления жилищно-коммунального хозяйства привлекли к ответственности за коррупционные нарушения. Они допустили ошибки при предоставлении сведений о доходах.

Так, некоторые служащие не указали недвижимое имущество или объекты недвижимости, отчужденные по безвозмездной сделке в отчетный период. Кто-то не стал вносить в декларацию банковские счета, на которые поступало от 100 тысяч до 2 с лишним миллионов рублей.

Одна из работниц не вписала данные о том, что ее супруг состоит в числе учредителей коммерческой организации.

Прокурор Ленинского района внес начальнику управления ЖКХ представление по выявленным нарушениям, которое было удовлетворено.

«6 муниципальных служащих привлечены к дисциплинарной ответственности», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.