Общество

В Пензе продавцы торговали алкоголем в день последнего звонка

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В субботу, 22 мая, в Пензе проходят рейды по магазинам: комиссии выясняют, не нарушают ли сотрудники запрет на торговлю алкогольными напитками (в том числе пивом), действующий в день празднования последнего звонка.

В Первомайском районе участники рейда прошли по 13 объектам, расположенным на улицах Бийской, Зеленодольской, Курской, Ватутина, Воронова и других.

В магазине «Авокадо» на улице Воронова, 2, зафиксированы нарушения ограничений продажи алкогольной продукции и законодательства, регулирующего продажу сигарет. На продавца составлено два протокола.

Еще одно нарушение выявлено в Ленинском районе, где комиссия обследовала 28 магазинов на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Суворова, Пушкина, Бакунина, Ворошилова, Славы, Кирова, Московской и проспекте Победы.

На улице Фурманова продавец, знающий о запрете продажи алкогольной продукции, тем не менее торговал пивом. На него также составлен административный протокол.

В общей сложности в день последнего звонка планируется посетить не менее 70 торговых точек, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость||

и првильно делали, это не меры борьбы а полумеры абсолютно не эффективные

Гость||

Лузгин не законодательная власть, в данном случае он превышает свои полномочия! Конечно судиться с ним никто не будет, он и пользуется этим.

Гость||

14.33

!!!!!!!!

Гость||

Так все блатные точки торгуют.

Гость||

План суточный торговой точки по алкоголю перекрывает в разы эти незаконные запреты.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.05.2021 14:35|

14.33

!!!!!!!!

Гость писал(a):
Гость|22.05.2021 14:35|

14.33

уже мудераторы потёрли ?

!!!!!!!!

Гость||

я когда выросту тоже стану алкоголеком

Гость||

Вот это цель))

Гость||

Бухло куплено заранее, а вы запрещайте.

Гость||

В селе Чубаровка Колышлейского райна постоянно без лицензий торгуют "водкой" неизвестного происхождения.

Гость||

Мы всем классом до обрыгалова напились

Гость||

Завтра напорюсь и уползу под стол.

Гость||

Гость писал(а):

> Завтра напорюсь и уползу под стол.

Рождённый ползать летать не может.

Имя: Гость
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