В Пензе продавцы торговали алкоголем в день последнего звонка

22.05.2021 | 14:20

В субботу, 22 мая, в Пензе проходят рейды по магазинам: комиссии выясняют, не нарушают ли сотрудники запрет на торговлю алкогольными напитками (в том числе пивом), действующий в день празднования последнего звонка.

В Первомайском районе участники рейда прошли по 13 объектам, расположенным на улицах Бийской, Зеленодольской, Курской, Ватутина, Воронова и других.

В магазине «Авокадо» на улице Воронова, 2, зафиксированы нарушения ограничений продажи алкогольной продукции и законодательства, регулирующего продажу сигарет. На продавца составлено два протокола.

Еще одно нарушение выявлено в Ленинском районе, где комиссия обследовала 28 магазинов на улицах Фурманова, 8 Марта, Карпинского, Суворова, Пушкина, Бакунина, Ворошилова, Славы, Кирова, Московской и проспекте Победы.

На улице Фурманова продавец, знающий о запрете продажи алкогольной продукции, тем не менее торговал пивом. На него также составлен административный протокол.

В общей сложности в день последнего звонка планируется посетить не менее 70 торговых точек, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.