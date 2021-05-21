«ТНС энерго Пенза» запускает акцию «Каждому клиенту - Личный кабинет»

21.05.2021 | 15:27

Гарантирующий поставщик электроэнергии в регионе «ТНС энерго Пенза» объявил о старте акции для потребителей «Каждому клиенту - Личный кабинет».

Участниками акции могут стать физические лица - клиенты компании, подключившие «Личный кабинет» и оплатившие с его помощью электроэнергию в период с 15 мая по 30 июня.

Победители, отобранные из числа новых пользователей сервиса, получат в подарок сертификаты на покупку в гипермаркете электронной и бытовой техники и другие полезные призы.

Зарегистрироваться в «Личном кабинете» можно одним из следующих способов:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза» penza.tns-e.ru;

- установив на свое мобильное устройство приложение «ТНС энерго».

Помощь в подключении «Личного кабинета» также окажут специалисты любого центра обслуживания клиентов компании.

«Личный кабинет» предоставляет потребителям возможность получить доступ ко всем услугам «ТНС энерго Пенза» не выходя из дома или офиса: быстро и без комиссии оплатить счета, передать показания приборов учета, просмотреть историю переданных показаний и совершенных платежей, а также получить консультации по вопросам энергоснабжения.

С положением об акции «Каждому клиенту - Личный кабинет» можно ознакомиться на официальном сайте компании по ссылке.

Подведение итогов акции и вручение подарков победителям состоится в июле 2021 года.