Общество

Пензастат озвучил цену минимального продуктового набора за апрель

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Специалисты Пензастата назвали стоимость условного (минимального) набора продуктов питания

в областном центре за апрель в расчете на одного человека.

Набор включает 33 наименования товаров. Его цена составила 4 076 рублей 27 копеек, что на 1,9% больше, чем в марте, и на 10,1% - чем в декабре 2020 года.

При этом в Пензе стоимость продуктов из списка оказалась на 0,9% ниже, чем в среднем по региону.

«Так, отмечена меньшая стоимость по 14 позициям условного набора, в том числе хлеб из ржаной муки и смеси из ржаной и пшеничной (средняя цена за кг была на 5,8% ниже, чем по области), рыба мороженая неразделанная (на 3,5%), говядина, кроме бескостного мяса (на 3,3%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,1% ниже)», - уточнили в Пензастате.

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Гость||

макарошки и те дорожают

Гость||

Огласите весь список пжлст. Это на день или на месяц?

Гость||

Говядина бескостная - от 500 руб за кг, это если 100 гр в день, то надо 1500 руб! А что же тогда на оставшиеся 2,5 тыс можно купить и растянуть на весь месяц?!

Гость||

Ну это на ваше усмотрение, хотите тяните месяц, а хотите за раз, потом можно лечь на продавленый диван или топчан и ждать ...следующего месяца если улежите.

Гость||

Гость писал(a):

а хотите за раз, потом можно лечь на продавленый диван или топчан и ждать ...следующего месяца
И часто ты так поступаешь?

Гость||

Разве этого все ждали, думали, надеялись на дом с полной чашей, а тут всё на счетах посчитано, в граммах и миллиметрах.

Гость||

11:38

Ты спросил, тебе ответили, а там на твоё усмотрение ....как Гамлет, есть или не есть, вот в чём закавыка.

Гость||

Это же до смешного, были сытые, тучные годы, их только Кудрин ощутил из всех. Он потом и пускал скупую мужскую слезу, эх прошли, такое больше не повторится, поэтому гражданам надо готовиться к повышению пенс.возраста и жёсткой экономии. Так и вышло, его ртом да мёд пить.

Гость||

Гость писал(a):

Говядина бескостная - от 500 руб за кг, это если 100 гр в день, то надо 1500 руб!
Говядина не входит в этот список. Курица и рыба путассу.

Гость||

Гость писал(a):

..были сытые, тучные годы, их только Кудрин ощутил из всех..
Вам бы стихи писать..

Гость||

Гость писал(а):

> Гость писал(a):

Говядина бескостная - от 500 руб за кг, это если

> 100 гр в день, то надо 1500 руб!

Говядина не входит в этот список.

> Курица и рыба путассу.

——————————————————

По 100гр. в день это уже не малоимущий, это уже средний класс. Вы то кем себя ощущаете в день з/п или пенсии?

Гость||

Кем ощущаем? Монтёром Мечниковым, человеком измученным минимальным продуктовым набором.Когда же есть от пуза начнём, где мясо без кости, Зин?

Имя: Гость
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