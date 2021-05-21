Пензастат озвучил цену минимального продуктового набора за апрель

21.05.2021 | 10:55

Специалисты Пензастата назвали стоимость условного (минимального) набора продуктов питания

в областном центре за апрель в расчете на одного человека.

Набор включает 33 наименования товаров. Его цена составила 4 076 рублей 27 копеек, что на 1,9% больше, чем в марте, и на 10,1% - чем в декабре 2020 года.

При этом в Пензе стоимость продуктов из списка оказалась на 0,9% ниже, чем в среднем по региону.

«Так, отмечена меньшая стоимость по 14 позициям условного набора, в том числе хлеб из ржаной муки и смеси из ржаной и пшеничной (средняя цена за кг была на 5,8% ниже, чем по области), рыба мороженая неразделанная (на 3,5%), говядина, кроме бескостного мяса (на 3,3%), молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (на 2,1% ниже)», - уточнили в Пензастате.