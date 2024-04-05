В пензенском меде обнаружили ветеринарные препараты

05.04.2024 | 12:55

Мед, произведенный в Пензенской области, оказался опасным для здоровья. Этот факт выявился при исследовании образцов сладкой продукции, которое провели специалисты Нижегородского филиала Федерального центра охраны здоровья животных (ВНИИЗЖ).

В одном из образцов выявлено остаточное содержание противопротозойного и противомикробного препарата метронидазола и антибиотика энрофлоксацина.

В ветеринарии эти средства назначают для лечения домашних и сельскохозяйственных животных, в том числе пчел, от лямблиозов, трихомониазов, амебной дизентерии, лишаев, кандидозов и других инфекций.

Чаще всего наличие остатков ветеринарных лекарств, в том числе антибиотиков, в продуктах животного происхождения объясняется нарушением сроков карантина животных после применения препаратов.

«Некоторые антибиотики могут сохраняться в меде более 3 лет. Такой продукт для человека опасен, так как способен вызвать аллергические реакции или нарушение баланса кишечной микрофлоры», - предупредили во ВНИИЗЖ.

Это не первый случай, когда в пензенском меде находят вредные вещества. В январе 2024 года в образцах из Каменского района также обнаружили метронидазол.