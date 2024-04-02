Пензенцам следует отдавать предпочтение одному виду шоколада

02.04.2024 | 08:16

Неурожай какао-бобов не слишком отразится на любителях сладостей. Об этом «Газете.Ru» рассказала кондитер Марина Романова. По ее словам, дефицит сырья повлияет лишь на производство настоящего шоколада.

«Конечно, возможно подорожание готового продукта, так как исходное сырье будет стоить дорого. Но сейчас очень мало натурального и качественного шоколада, поэтому для потребителей мало что изменится», - объяснила она.

Марина Романова отметила: для изготовления горького и темного шоколада нужны всего два ингредиента - тертое какао и масло какао. Для производства молочного и белого используются также сухое молоко, сахар или его заменители. Причем замены тертому какао в шоколаде не существует, и если в составе есть альтернативные ингредиенты, это будет уже десерт со вкусом шоколада.

Кондитер посоветовала при выборе шоколада обратить внимание на содержание какао. В горьком оно не менее 70%, в темном - от 50%, в молочном - около 40%, в экстрамолочном - от 25%.

В составе продукта не должно быть искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов, эмульгаторов или каких-либо заменителей, кроме сахара. По внешнему виду настоящий шоколад глянцевый, блестящий, он не может иметь матовый эффект или белый налет. А вот на месте надлома он, напротив, должен быть белесым и матовым. Причем темные и горькие плитки ломаются с характерным звонким хрустом.

По словам Марины Романовой, самый чистый и полезный шоколад - горький. Здоровый взрослый человек может съедать его до 50 граммов в день. При этом желательно, чтобы продукт был максимально свежим. Если же хочется создать небольшой запас, то хранить шоколад нужно в сухом, желательно темном месте при температуре +3...+18 градусов. Максимальный срок хранения темного и горького шоколада - 1,5 года, молочного - год, а белого - не более полугода.