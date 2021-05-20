В регионе в день последнего звонка будут дежурить 160 росгвардейцев

В Пензенской области порядок в день проведения последнего звонка будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.
На дежурство они заступят вместе с коллегами из других правоохранительных органов.
«К работе планируется привлечь около 160 сотрудников», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.
Пешие патрули будут следить за порядком непосредственно поблизости от образовательных учреждений, а экипажи задержания разместят у мест проведения торжественных линеек.
Ранее стало известно, что на празднике последнего звонка и на выпускных вечерах разрешат присутствовать родителям.
«Будет правильным проводить торжества в присутствии родителей, но с обязательным соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.
Последний звонок состоится в регионе в субботу, 22 мая. В этот день в Пензе, Кузнецке и других населенных пунктах будет ограничена продажа спиртного.
penzainform.ru писал(a):спасибо, что предупредили - заранее затаримся.