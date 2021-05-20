Общество

В регионе в день последнего звонка будут дежурить 160 росгвардейцев

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В Пензенской области порядок в день проведения последнего звонка будут обеспечивать сотрудники Росгвардии.

На дежурство они заступят вместе с коллегами из других правоохранительных органов.

«К работе планируется привлечь около 160 сотрудников», - сообщил сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Денис Кострюков.

Пешие патрули будут следить за порядком непосредственно поблизости от образовательных учреждений, а экипажи задержания разместят у мест проведения торжественных линеек.

Ранее стало известно, что на празднике последнего звонка и на выпускных вечерах разрешат присутствовать родителям.

«Будет правильным проводить торжества в присутствии родителей, но с обязательным соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», - отметил врио губернатора Олег Мельниченко.

Последний звонок состоится в регионе в субботу, 22 мая. В этот день в Пензе, Кузнецке и других населенных пунктах будет ограничена продажа спиртного.

Источник — фото Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

22 мая. В этот день в Пензе, Кузнецке и других населенных пунктах будет ограничена продажа спиртного.
спасибо, что предупредили - заранее затаримся.

Гость||

ОМОН и спецназ ещё пригласите.

Гость||

омон посадите в школы вместо чопов и по цене чопа.посмотрим на результат тогда

Гость||

А я хочу ,чтобы было 1600.В 80е годы вообще об этом не думали.Ах,да,тогда,был гулаг,репрессии и не было жвачки,чтобы ,каждому жвачку.Ну жуем теперь.

Гость||

кажному гвардейцу выдать по бодучей козе!

Гость||

160 человек на всю область?

Гость||

А чё, детишки буйные нынче пошли, квасят и снюсят, ещё и накернут этим росгвардейцам, как нагрузятся, то и ришибить их могут, в нашей гимназии таких полно отморозков, квасят кажную субботу, закаленныя, а в рыйонах исчо крепче континьгент!

Имя: Гость
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