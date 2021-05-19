Общество

В области приняли решение по присутствию родителей на выпускных

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В Пензенской области родителям школьников разрешат присутствовать на последних звонках и выпускных вечерах. Об этом заявил врио губернатора Олег Мельниченко на встрече, которая прошла в школе № 76 во вторник, 18 мая.

«Будет правильным проводить торжества в присутствии родителей, но с обязательным соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», - уточнил Мельниченко. Его цитирует пресс-служба регионального правительства.

Кроме того, врио губернатора напомнил, что в центре Пензы состоятся балы выпускников - в этих мероприятиях примут участие ребята, которые окончили школу с золотыми и серебряными медалями.

Ранее стало известно, что взрослым разрешат присутствовать на выпускных в детских садах.

«В этом году выпускные в детских садах состоятся в присутствии родителей и при соблюдении всех необходимых профилактических мероприятий», - рассказала ведущий специалист Министерства образования Пензенской области Светлана Локоткова.

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Гость||

Маски ещё отмените ,все уже поняли , что коронавирус это бизнес

Гость||

Конечно можно присутствовать, ночь музеев и Дом офицеров вам в пример

Гость||

Весь род до 5 колена приходит на выпускной. Прапрабабушку на ходунках и ту ведут.

Гость||

и кто будет следить за выполнением этих мер?

Гость||

Все танцуют в масках цирк шапито

Гость||

Гость писал(а):

> Весь род до 5 колена приходит на выпускной. Прапрабабушку на ходунках и ту

> ведут.

А Чо, так можно штоли?))

Имя: Гость
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