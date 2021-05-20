В Пензе пройдет забег в честь Дня предпринимателя

20.05.2021 | 16:30

В среду, 26 мая, в Пензе состоится забег, приуроченный к празднику предпринимателей. Он пройдет на Олимпийской аллее и начнется в 8:00 со стороны «Олимпийских колец».

В мероприятии примут участие любители бега - бизнесмены, спортсмены, спикеры федерального форума.

Партнерами акции выступают Фонд поддержки предпринимательства Пензенской области, Министерство экономики Пензенской области, КФ «Ванюшкины сладости» и ряд других крупных организаций.

Дистанция забега - полный круг по Олимпийской аллее. После его окончания будут вручены призы от организаторов и партнеров.

Форму для регистрации в забеге можно заполнить, перейдя по ссылке.