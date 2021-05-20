В Пензе Олимпийскую аллею не стали обрабатывать от клещей

20.05.2021 | 09:25

В Пензе акарицидную обработку Олимпийской аллеи решили перенести. Об этом сообщается в аккаунте МУП «Зеленое хозяйство» соцсети Instagram в четверг, 20 мая.

Причиной переноса мероприятия стали метеоусловия. «Для проведения данных мер по уничтожению клещей необходима сухая и безветренная погода», - уточняется в посте.

По словам специалистов, аллею на обработку планируется закрыть на следующей неделе. Точная дата не озвучивается.

Ранее сообщалось, что акарицидную обработку Олимпийской аллеи начнут 19 мая в 22:00. Пензенцам пообещали, что от прогулок в зеленой зоне придется отказаться ненадолго. К 8:00 20-го числа работы планировали завершить.