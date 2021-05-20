Общество

В Пензе Олимпийскую аллею не стали обрабатывать от клещей

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В Пензе акарицидную обработку Олимпийской аллеи решили перенести. Об этом сообщается в аккаунте МУП «Зеленое хозяйство» соцсети Instagram в четверг, 20 мая.

Причиной переноса мероприятия стали метеоусловия. «Для проведения данных мер по уничтожению клещей необходима сухая и безветренная погода», - уточняется в посте.

По словам специалистов, аллею на обработку планируется закрыть на следующей неделе. Точная дата не озвучивается.

Ранее сообщалось, что акарицидную обработку Олимпийской аллеи начнут 19 мая в 22:00. Пензенцам пообещали, что от прогулок в зеленой зоне придется отказаться ненадолго. К 8:00 20-го числа работы планировали завершить.

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Гость||

А почему "зелёные" не защищают клещей?

Гость||

да я и сам клещ

Гость||

А они не знали и прогноз погоды не смотрят?) Вот вам и "работа" истинного чинуши Денискина назначенного Белозерцевым вместо профильного профессионала , разве это не халатное отношение к своим обязанностям?

Гость||

Гость писал(a):

разве это не халатное отношение к своим обязанностям?
Это нормальное отношение к работе. Хотите как асфальт в лужу?

Гость||

Колоскова вы че пиарите тут? Вы совсем с дуба рухнули? Заходил в Фармацию . Цены конские, даже по сравнению с аптеками напротив. На короновирусе наживались и наживаются , как на манне небесной.

Гость||

Клещи не живут на асфальте и не падают с деревьев.А если кому-то хочется на травке покувыркаться,то это их проблемы.Почему должны лишаться прогулок те,кто ходит по асфальтовой дорожке?...И вообще клещи обитают не только на олимпийской аллее,в любом полисаднике можно обнаружить...

Гость||

Самые клещи не там сидят, а в центре, вот бы где надо обработать покрепче!

Имя: Гость
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