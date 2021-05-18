Общество

Назван срок закрытия Олимпийской аллеи на обработку от клещей

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В среду, 19 мая, с 22:00 на Олимпийской аллее будет проводиться акарицидная обработка.

В связи с этим излюбленное место пензенцев будет закрыто для прогулок.

Как сообщили в администрации Пензы, лесопарковая зона откроется для посетителей в четверг, 20 мая, в 8:00.

«Данные меры вводятся в связи с тем, что препарат для обработки от клещей токсичен и посещение аллеи будет небезопасно для посетителей и их питомцев», - пояснили в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось о планах обработать Олимпийскую аллею в период с 15 до 20 мая, и этот график соблюдается.

По данным регионального управления Роспотребнадзора на 13 мая, с начала сезона активности клещей за помощью к медикам обратился 291 житель Пензенской области, в том числе 94 ребенка. Специалисты исследовали на возбудителя иксодового клещевого боррелиоза 289 членистоногих, и в 43 случаях (14,9%) результаты проб оказались положительными.

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Гость||

Обращались,на Пионерской даже обращение в журнал не зарегистрировали Раз клеща сами удалили, то и везите его на анализ сами.В этом случае вы сами оплачиваете анализ - от 500 до 900 р.Просто ерунда ! Кстати клещика нашли на территории 58 школы и по траве не ходили, а лагерь там пришкольный как водится откроют. Роспотребнадзор эта информация тоже не волнует .

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