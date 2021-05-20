В области нашли множество нарушений в содержании детских площадок

20.05.2021 | 11:45

В Пензенской области сотрудники прокуратуры проверили детские площадки и выявили более 180 нарушений в их содержании и организации.

В Бековском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Кузнецком, Лопатинском, Никольском, Пензенском районах и Заречном игровое оборудование, расположенное в общественных местах или у образовательных организаций, не обслуживали своевременно.

Так, в Бековском районе уличные спортивные тренажеры представляли опасность для жизни и здоровья детей. Поставщик успел их частично установить, затем с ним расторгли договор, и оборудование следовало демонтировать. Однако этого не было сделано. Районный прокурор внес представление главе администрации, потребовав устранить нарушение.

Не соблюдали требований закона к содержанию детских площадок в детсаде № 1 в Русском Камешкире. Игровое оборудование не осматривали, журнал техобслуживания заполняли формально. Кроме того, инструкция об организации охраны жизни и здоровья детей на площадке не была утверждена.

«Аналогичные нарушения выявлены при проверке игровой территории детского сада № 2 села Русский Камешкир», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В Неверкинском и Пачелмском районах также не следили за уличным игровым оборудованием, имеющемся на территории детских садов.

Сотрудникам надзорного органа не понравилось и состояние спортивной площадки для сдачи нормативов ГТО в Колышлейском районе. Выяснилось, что ответственные лица не утруждались регулярными визуальными и функциональными осмотрами ее.

«В Спасске в связи с бездействием администрации поселения прокурор района направил в суд иск о ее понуждении привести детскую и спортивную площадки в соответствие с требованиями законодательства», - добавила Светлана Артамонова.

В результате проверки внесли 84 представления, 21 должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности, 1 - к административной. Надзорные мероприятия продолжаются.