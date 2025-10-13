Ветерану боевых действий выдадут лекарство стоимостью 12 млн рублей

13.10.2025 | 18:57

В Пензенской области 33-летний ветеран боевых действий получил положенное ему дорогостоящее лекарство только после вмешательства прокуратуры.

У мужчины редкий диагноз, и он нуждается в приеме препарата, стоимость которого на год превышает 12 млн рублей.

По закону ему должны выдавать лекарство бесплатно, но этого не происходило. Тогда ветеран боевых действий обратился в надзорный орган.

«Прокурором в суд направлено исковое заявление о возложении на медицинское учреждение и министерство здравоохранения обязанности устранить допущенные нарушения», - сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

После этого мужчине начали выдавать лекарство. Как его будут обеспечивать препаратом в дальнейшем, в надзорном ведомстве обещали проконтролировать.