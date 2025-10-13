Стало известно, кто погиб в ДТП у поворота на Монтажный

13.10.2025 | 16:54

Областная прокуратура опубликовала информацию о том, кто погиб в ДТП, которое случилось днем в понедельник, 13 октября, на выезде из Пензы.

Как уже сообщалось, в 12:25 на 647-м километре трассы М-5, у поворота на поселок Монтажный, столкнулись два автомобиля: МАЗ с 21-летним шофером и ВАЗ-2115 с 20-летним водителем.

От полученных травм последний, а также два его пассажира - 20-летний юноша и 17-летняя девушка - скончались на месте.

На кадрах видно, что легковая машина въехала в правую сторону кабины грузовика. От удара переднюю часть ВАЗа смяло.

«Для координации действий правоохранительных органов и спецслужб на место происшествия выезжал прокурор Железнодорожного района г. Пензы Рустам Абубекеров. По факту ДТП следственными органами проводится проверка, ход и результаты которой взяты надзорным ведомством на контроль», - заявила старший помощник прокурора области Елена Листарова.