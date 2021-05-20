Пензенский предприниматель лишился машины из-за долга банку

20.05.2021 | 09:34

724 тысячи рублей задолжал предприниматель по займу в банке. Получив кредит, он решил, что с возвратом средств можно не торопиться.

Делом занялись судебные приставы, однако от встреч с ними мужчина уклонялся. На контакт с банком, выдавшим кредит, он также не шел.

Приставы выяснили, что за должником зарегистрированы два автомобиля: «Лада-Веста» и ВАЗ-2110. «Весту» уже арестовали и передали на торги, а вот место нахождения «десятки» было неизвестно.

Однако судебные приставы по розыску не останавливаются на половине пути. Благодаря данным базы «Безопасный город» они выяснили, что автомобиль постоянно следует по маршруту Пенза - Кузнецк и обратно. Также они установили, что на владельца недавно был составлен протокол за нарушение правил дорожного движения.

«Методом дедукции было определено возможное место нахождения транспортного средства. Предположение подтвердилось наличием автомобиля. Машина будет оценена и передана на реализацию. Вырученные средства позволят погасить задолженность», - сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Пензенской области.