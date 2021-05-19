В Пензенской области ждут грозу с ветром и градом

19.05.2021 | 13:08

В четверг, 20 мая, в Пензенской области прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС со ссылкой на гидрометцентр.

Местами ожидается гроза (возможно, с градом), а порывы южного ветра будут достигать 15-18 м/с.

Также в этот день синоптики обещают переменную облачность, кратковременный дождь. Температура воздуха ночью +14…+19 ºС, днем +20…+25 ºС.

13 мая в Бессоновском районе прошел град. Судя по снимкам и видеозаписям, размещенным в соцсети «ВКонтакте», в некоторых местах градины достигали размера перепелиного яйца, а кое-где - грецкого ореха.

Спасатели предупреждают: во время грозы следует закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. В домах с печами нельзя в это время топить их, поскольку высокотемпературные газы, выходящие из трубы, имеют низкое сопротивление.

Разговоры по телефону опасны. Также нельзя подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне. Рекомендуется выключить радио, телевизор и другие электроприборы.

Тем, кто находится в автомобиле, не следует покидать салон. Напротив, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

«Если вы находитесь в лесу, то укройтесь в низине, а не возле высоких деревьев, особенно сосен, дубов и тополей. Не заходите в водоем, отойдите от берега. На открытом пространстве не ложитесь на землю, подставляя электрическому току все тело, а сядьте на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками», - рекомендует пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.